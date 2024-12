El padre de JonBenét Ramsey revela un detalle sobre el caso: “Solo el asesino sabe”

En el centro de un homicidio siniestro, las incógnitas perduran. Las piezas del rompecabezas siguen sin encajar perfectamente tras tantos años.

El 26 de diciembre de 1996, una escena desgarradora sacudió la vida de John y Patsy Ramsey. En plena mañana navideña, descubrieron que su hija de 6 años, JonBenét Ramsey, no estaba en su habitación. Lo que parecía un inicio de día festivo se transformó en el preludio de uno de los casos más mediáticos de la época.

Después de descubrir la desaparición de JonBenét, la familia encontró una carta de rescate en las escaleras de la cocina. En ella, se exigía exactamente USD 118.000 para la liberación de la niña, una suma que coincidía de manera inquietante con el bono anual de John. Este detalle despertó sospechas desde el primer momento.

El mensaje, lleno de instrucciones precisas, pedía que el pago se realizara en efectivo y que la familia aguardara una llamada entre las 8 y las 10 de la mañana. Para añadir más misterio, la carta había sido escrita en un cuaderno de la propia casa, lo que encendió alarmas sobre la verdadera naturaleza del supuesto secuestro.

El caso se intensificó cuando JonBenét fue encontrada muerta horas después, en el sótano de su casa, con signos de estrangulación y un golpe contundente en la cabeza, además de haber sido sexualmente agredida. La causa de la muerte fue determinada como homicidio, lo que descalificó la hipótesis de un secuestro que inicialmente parecía plausible. La rápida desaparición de la niña y su posterior hallazgo sin vida sumieron a la familia en una pesadilla mediática que persiste en la actualidad.

Durante una entrevista con la periodista Barbara Walters, emitida por primera vez en el episodio de “20/20″ de ABC News el 13 de diciembre de 2024, John comentó su hipótesis personal sobre el motivo detrás de esa cifra tan precisa. Desde su punto de vista, el secuestrador debía tener algún conocimiento de su vida personal, ya que el número coincidía exactamente con su bono anual de ese año.

Sin embargo, también expresó que podría haber otro motivo detrás de ese monto, aunque no se pudo determinar con certeza: ”La cifra significa algo para el asesino, eso lo sabemos. Creemos que sí. Si está relacionado con mi bono o con algo más, no lo sabemos. Solo el asesino sabe”.

Los padres de JonBenét, los primeros sospechosos

El caso de JonBenét rápidamente se convirtió en un tema de controversia en los medios de comunicación, y John y Patsy Ramsey se vieron rápidamente en el centro de las sospechas. La policía consideró a los padres como posibles culpables, en parte debido a los eventos extraños alrededor del hallazgo de la carta de rescate y la manera en que se desarrollaron los primeros momentos del caso.

El fiscal del distrito finalmente exoneró a los Ramsey en 2008 gracias a nuevas pruebas de ADN que demostraron que ni John ni Patsy estaban involucrados en la muerte de JonBenét, aunque la sospecha pública persistió durante muchos años.

Según John, se ofrecieron a colaborar con la policía, proporcionando muestras de ADN y documentos personales, pero aún así se mantuvieron como principales sospechosos durante mucho tiempo. ”Dimos todo lo que nos pidieron. Muestras de sangre, muestras de ADN, lo que fuera. Registros, todo lo que pedían, se lo dimos. Pero con todo eso, aún nos señalaron como culpables”, dijo en el documental de Netflix Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey?

Desafíos en la investigación

El caso estuvo marcado por varios errores de investigación, siendo uno de los más graves la contaminación de la escena del crimen. Tras la llamada de Patsy Ramsey al 911 el 26 de diciembre de 1996, la familia fue rodeada rápidamente por amigos y conocidos, lo que comprometió la integridad de la evidencia.

Según el detective retirado Bob Whitson en el documental Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey?, no se restringió el acceso al lugar del crimen, ya que se pensaba que se trataba de un secuestro legítimo. Esta decisión permitió que elementos cruciales, como un trozo de cinta adhesiva que cubría la boca de JonBenét, fueran manipulados, dificultando el análisis de las pruebas.

Otro error clave en la investigación fue que la búsqueda inicial en la casa no fue lo suficientemente exhaustiva. La policía no revisó todos los niveles de la vivienda, lo que llevó a que el cuerpo de JonBenét no fuera hallado hasta varias horas después, a pesar de que estaba en el sótano. “Uno de los oficiales no abrió la puerta donde JonBenét estaba tendida”, manifestó Carol McKinley, periodista de Fox News. Fue solo cuando un detective sugirió que John Ramsey realizara una segunda búsqueda que el cuerpo fue hallado en un cuarto del sótano, el cual anteriormente había servido como almacén de carbón.

Asimismo, John ha expresado su esperanza de que los avances en tecnología de ADN y genealogía genética puedan resolver el caso de su hija. En una entrevista con ABC News en 2024, propuso usar un “árbol genealógico inverso” para rastrear familiares del asesino. También señaló que varias pruebas clave, como el garrote utilizado en el crimen, nunca fueron analizadas con métodos avanzados.

En el documental de Netflix, un pediatra que atendió a JonBenét antes de su muerte aclaró que no había evidencia de abuso sexual, refutando las teorías circulantes: “Nunca hubo ninguna indicación de abuso sexual o emocional, JonBenét era una niña muy amada por su familia”.

A pesar de que John Ramsey y su familia fueron exonerados en 2008, el caso de JonBenét sigue sin resolverse. El jefe de policía de Boulder, Stephen Redfearn, reconoció que hubo errores en la investigación inicial y destacó que, aunque los métodos han mejorado, el caso aún no tiene nuevas pistas. ”Aunque no podemos volver al horrible día de 1996, seguimos comprometidos con resolver este caso”, afirmó en una declaración de video en noviembre.