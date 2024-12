El primer tratamiento en el mundo con células madre restaura la visión en personas

El tratamiento, administrado a cuatro personas con córneas dañadas, parece seguro, pero necesita ser probado en ensayos más amplios.

Tres personas con problemas graves de visión que recibieron trasplantes de células madre han experimentado mejoras sustanciales en su visión que han persistido durante más de un año. Una cuarta persona con problemas graves de visión también experimentó mejoras en su visión, pero no duraderas. Los cuatro son los primeros en recibir trasplantes hechos con células madre reprogramadas para tratar córneas dañadas, la superficie exterior transparente del ojo[1].

Los resultados, descritos en The Lancet hoy, son impresionantes, dice Kapil Bharti, un investigador de células madre traslacionales en el Instituto Nacional del Ojo de EE. UU., Institutos Nacionales de Salud, en Bethesda, Maryland. «Este es un desarrollo emocionante».

«Los resultados ameritan el tratamiento de más pacientes», dice la investigadora de células madre Jeanne Loring en Scripps Research en La Jolla, California.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Células reprogramadas

La capa más externa de la córnea se mantiene mediante un reservorio de células madre alojadas en el anillo limbar, el anillo oscuro alrededor del iris. Cuando esta fuente esencial de rejuvenecimiento se agota (una condición conocida como deficiencia de células madre limbares, LSCD por sus siglas en inglés), el tejido cicatricial cubre la córnea y, con el tiempo, provoca ceguera. Puede ser resultado de un traumatismo en el ojo o de enfermedades autoinmunes o genéticas.

Los tratamientos para la LSCD son limitados. Por lo general, implican el trasplante de células corneales derivadas de células madre obtenidas del ojo sano de una persona, que es un procedimiento invasivo con resultados inciertos. Cuando ambos ojos están afectados, los trasplantes de córnea de donantes fallecidos son una opción, pero a veces son rechazados por el sistema inmunológico del receptor.

Kohji Nishida, oftalmólogo de la Universidad de Osaka en Japón, y sus colegas utilizaron una fuente alternativa de células (células madre pluripotentes inducidas, iPS por sus siglas en inglés) para realizar los trasplantes de córnea. Tomaron células sanguíneas de un donante sano y las reprogramaron hasta un estado similar al embrionario, luego las transformaron en una lámina delgada y transparente de células epiteliales corneales con forma de adoquín.

Entre junio de 2019 y noviembre de 2020, el equipo inscribió a dos mujeres y dos hombres de entre 39 y 72 años con LSCD en ambos ojos. Como parte de la cirugía, el equipo raspó la capa de tejido cicatricial que cubría la córnea dañada en un solo ojo, luego suturó láminas epiteliales derivadas de un donante y colocó una lente de contacto protectora blanda encima.

Prueba de visión

Dos años después de recibir los trasplantes, ninguno de los receptores había experimentado efectos secundarios graves. Los injertos no formaron tumores (un riesgo conocido del crecimiento de células iPS) y no mostraron signos claros de ser atacados por los sistemas inmunológicos de los receptores, incluso en dos pacientes que no recibieron medicamentos inmunosupresores. Es importante y un alivio ver que los injertos no fueron rechazados. Pero se necesitan más trasplantes para estar seguros de la seguridad de la intervención.

Después de los trasplantes, los cuatro receptores mostraron mejoras inmediatas en su visión y una reducción en el área de la córnea afectada por LSCD. Las mejoras persistieron en todos los receptores excepto en uno, que mostró ligeras reversiones durante un período de observación de un año.

Bharti dice que no está claro qué causó exactamente las mejoras en la visión. Es posible que las propias células trasplantadas proliferaran en las córneas de los receptores. Pero las mejoras en la visión también podrían deberse a la eliminación de tejido cicatricial antes del trasplante, o a que el trasplante haga que las propias células del receptor migren desde otras regiones del ojo y rejuvenezcan la córnea.

Nishida dice que planean lanzar ensayos clínicos en marzo para evaluar la eficacia del tratamiento. Varios otros ensayos basados ​​en células iPS están en marcha a nivel mundial para tratar enfermedades oculares, dice Bharti. Estas historias de éxito sugieren que vamos en la dirección correcta.

Referencias

1.Soma, T. et al. Lancet https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01764-1 (2024).