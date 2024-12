El recuerdo a 20 años del tsunami más devastador de la historia

Fuente: https://actualidad.rt.com

El 26 de diciembre de 2004 un terremoto de magnitud 9,1 sacudió la costa occidental del norte de Sumatra, en Indonesia, provocando un catastrófico tsunami en el océano Índico que mató a aproximadamente 230.000 personas en una docena de países. Este jueves, en el marco del 20°. aniversario de uno de los desastres naturales más devastadores de la historia, se llevaron a cabo conmemoraciones en varias naciones asiáticos para honrar a las víctimas.

Aquel trágico día, olas de hasta 30 metros de altura arrasaron las comunidades costeras de Indonesia, India, Sri Lanka, Tailandia, entre otros, sorprendiendo tanto a los locales como a los turistas que tuvieron que luchar para mantenerse a flote. Si bien el tsunami se sintió principalmente en Asia, su devastación también llegó a la costa este del continente africano.

4. In Banda Aceh, the waves arrived just 20 minutes after the earthquake, leaving almost no time for escape.

Footage of the tsunami on December 26, 2004, as the waves began to roll in. pic.twitter.com/Bqo7D6EotF

