El techo del hospital de la Pampa cae sobre una paciente

INCIDENTE. El concejal Manuel Savedra denunció que el techo del hospital de la Pampa de la Isla de Santa Cruz de la Sierra, cayó sobre una paciente intubada. Pedirán información oficial al Ejecutivo y no descartan acciones legales.

Fuente: El Mundo

El concejal de Demócratas, Manuel Saavedra inspeccionó ayer la unidad de cuidados intermedios del hospital Pampa de la Isla de la capital cruceña. Esto, luego de que el pasado sábado el cielo falso del nosocomio cayera sobre una paciente que se encuentra entubada y con altos riesgos.

«Imagínense esta situación de que a una persona que está con riesgo de vida se le caiga un techo de un hospital del municipio. Esto demuestra un total abandono de esta gestión, demuestra que lo último que le interesa al alcalde es la salud. Esto ya pasó el límite», expresó.

FALENCIAS

De igual forma, el concejal indicó que el problema con el techo no es la única falencia que tiene el hospital, sino que faltan remedios, faltan materiales y el quirófano también tiene problemas. Además, el personal ha tenido que trasladar las emergencias a otro espacio porque donde estaban no tienen condiciones, según señaló.

«Aquí hay gente enferma, gente que necesita atención, necesita remedios y tiene riesgo de vida y no es posible que una persona que corre riesgo su vida, por la dejadez del alcalde, se le pueda caer un techo en la cabeza», cuestionó.

SIN MANTENIMIENTO POR FALTA DE PAGOS

Para Saavedra, este problema se originina por la falta de mantenimiento preventivo, ya que los trabajos en infraestructura se atienden de acuerdo a los problemas que surgen. Así también, agregó que no se realiza el mantenimiento porque a las empresas encargadas no les pagan

«Las empresas no están trabajando y este problema nos va a preocupar más el proximo año, más del 50% de las empresas que deberían hacer tratamiento preventivo a las escuelas, hospitales y centros, no se están presentando porque no les pagan», explicó a tiempo de señalar que el próximo año los escolares y pacientes tendrán la susceptibilidad de que suceda algo parecido.

PEDIRÁN INFORMACIÓN OFICIAL

Por último, el concejal anunció que pedirán una información oficial por parte del Ejecutivo y no descarta iniciar acciones legales.

«Esto es un atentado contra la salud y la vida de los ciudadanos de este municipio que están en los hospitales. La gente viene a un hospital a curarse y no a salir peor porque se les cayó un techo en la cabeza», concluyó.