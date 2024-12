El vídeo viral de Donald Trump del que todo el mundo habla: su nuevo corte de pelo impresiona

El presidente de EEUU luce un cambio de look significativo.

Fuente: https://www.marca.com

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es noticia y no por sus discursos característicos o por sus enfrentamientos ante la prensa. Y es que, durante un acto público en el Trump International Golf Club de Palm Beach se acercó a unos fans y en un vídeo que estos le grabaron, parecía aparentar un nuevo look: un corte de pelo que no ha pasado desprevenido ni mucho menos.

¿Cómo es el nuevo look y corte de pelo de Donald Trump?

Donald Trump durante el evento en el Trump International Golf Club de Palm Beach se presentaba ante todos con su gorra, antes de disfrutar de un día magnífico de golf en su propio complejo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

No obstante, su aspecto lucía cambiado: su pelo blanco parecía relucir y aparentaba un estilo mullet, corto por los laterales y más largo por detrás de su cabeza y por la parte de arriba. Asimismo, los rumores al respecto son bastantes: desde un cambio de peinado y look hasta el efecto de la gorra, que al haberla usado, podría haber aplastado los lados del pelo y elevado el cabello de su parte superior, siendo un efecto óptico.

Las reacciones al nuevo peinado de Trump no se hicieron esperar

El vídeo se hizo viral a través de redes sociales, como por ejemplo en X (antes conocido como Twitter), plataforma en la que hubo comentarios como «El corte de pelo definitivo del presidente», «¿Qué se ha hecho en el pelo» o «Tenemos ahí un mullet, popular de los años 70».

De esta forma, en el vídeo Trump reaccionaba ante los fans que le grababan: «¿Todo el mundo está feliz y pasando un buen rato? ¿Todo el mundo es republicano?». De esta manera, el presidente de Estados Unidos no ha sido noticia por sus discursos, sino por su nuevo corte de pelo, que ha levantado una oleada de reacciones y comentarios al respecto.