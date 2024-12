Elecciones Ecuador 2025: fechas de debates de candidatos a presidentes y vicepresidentes

Al debate obligatorio de los candidatos presidenciales de Ecuador, se suman debates opcionales para los candidatos a la Vicepresidencia y Asamblea Nacional Por Erika Astudillo Elecciones Ecuador 2025: fechas de los debates de candidatos a presidentes y vicepresidentes.Foto referencial: escenografía del debate presidencial correspondiente a las elecciones de 2023.(Consejo Nacional Electoral)





Fuente: Bloomberg Línea

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El debate presidencial entre los 16 candidatos que aspiran a la Presidencia del Ecuador será el 19 de enero de 2025, según el calendario oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este encuentro, de carácter obligatorio, se realizará a las 19:00 y, debido al número de aspirantes entre los que se encuentra el actual presidente Daniel Noboa, durará tres horas, dividido en dos franjas horarias. El debate se transmite en cadena nacional por canales de televisión, radios y plataformas digitales.

Tras algunas modificaciones al reglamento y manual de los debates presidenciales, este año se espera una dinámica que propicie la interacción de un candidato con dos o más en cada eje temático. El Comité Nacional de Debates indicó que los temas específicos se comunicarán el 13 de enero próximo.

En el caso de una segunda vuelta electoral, el debate se realizará el 23 de marzo de 2025, de acuerdo a lo establecido por el organismo electoral.

Candidatos a la vicepresidencia también debatirán

Al debate presidencial obligatorio, por primera vez en Ecuador, se suman debates de los aspirantes a otras dignidades. Se trata de una iniciativa de varias universidades del Ecuador y que ha sido respaldada por el CNE para organizar debates entre los candidatos a la Vicepresidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino.

“Esta iniciativa está enmarcada en lo que el Código de la Democracia determina acerca de promover todos los espacios de debates que sean necesarios con la cordinación de la sociedad civil, la academia y el CNE, sin embargo, no existe la obligatoriedad para los candidatos”, apuntó Diana Atamaint, presidenta del CNE, por lo que si un candidato a estas dignidades no asiste, no será sancionado.

Las fechas planteadas para estos debates son las siguientes:

Debate de candidatos a la Vicepresidencia primera vuelta: 12 de enero de 2025 en la Universidad Bolivariana en Guayaquil.

12 de enero de 2025 en la Universidad Bolivariana en Guayaquil. Debate de candidatos a la Vicepresidencia segunda vuelta: 16 de marzo de 2025 en la Universidad Internacional del Ecuador en Quito.

16 de marzo de 2025 en la Universidad Internacional del Ecuador en Quito. Debate de candidatos a la Asamblea Nacional: 25 de enero de 2025 en la Universidad Ecotec en Guayaquil.

25 de enero de 2025 en la Universidad Ecotec en Guayaquil. Debate de candidatos al Parlamento Andino: fecha por definir y se realizará en la Universidad Hemisferios en Quito.

La primera vuelta de las elecciones generales en Ecuador, donde se elegirá presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior y parlamentarios andinos, se realizará el 9 de febrero de 2025, y la segunda vuelta presidencial está prevista para el 13 de abril de 2025.