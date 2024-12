Elecciones judiciales: candidatos al TSJ instan a los cruceños a salir a votar

Un candidato fue abucheado cuando emitía su voto.

Eduardo Ruilowa.

Fuente: El Deber

La jornada electoral avanza en Santa Cruz con una mezcla de sentimientos encontrados. La mayoría de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya acudieron a las urnas, haciendo un llamado a la población a participar en estas elecciones judiciales que buscan renovar el órgano más cuestionado del país.

«Llegando para renovar la esperanza. Santa Cruz hoy toma una decisión importante», dijo Romer Saucedo al emitir su voto cerca de las 10:30.

Tras sufragar, compartió una patasca con sus hijos y animó a los ciudadanos a acudir a los recintos. «La gente tiene que salir a votar, reconocer a los candidatos. Hoy gana Santa Cruz, es el momento de recuperar la justicia y devolverle la esperanza», declaró.

Mirael Salguero, quien votó una hora antes, también se mostró optimista. «Vengan a elegir a sus autoridades, que sea una fiesta democrática, una expresión del pueblo. El soberano se va a manifestar y decidirá a quién elige», comentó.

Por su parte, Roberto Parada Mole vivió momentos tensos. Su demora al emitir el voto generó reclamos en la fila. Además, recibió abucheos y gritos por su rol en la detención del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el caso «carro bombero».

«Como siempre lo he dicho, me someteré a la voluntad del pueblo cruceño y será el pueblo cruceño el que tome la decisión de quién va a ser su magistrado. He sido atacado vilmente por un montón de mentiras con la única intención de dañar mi dignidad», dijo.

«Elecciones de la vergüenza»

Desde otro recinto, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, emitió duras críticas al proceso electoral. «Con honrosas excepciones, esta es una elección masista. No cambiará la forma de administrar justicia en este país», afirmó tras cumplir con su deber ciudadano. Cuéllar cuestionó que la justicia siga «cooptada por el Órgano Ejecutivo» y asegura que, en Bolivia, existen dos sistemas: uno que persigue a opositores y otro que protege a los afines al partido de gobierno. «La justicia en este país sigue podrida. No sirve para nada», sentenció.

Más temprano, el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, votó en el colegio John F. Kennedy. Su mensaje fue esperanzador: «Creo que hay una nueva oportunidad para que la desconfianza se reconforte. Los bolivianos necesitan recuperar esa confianza y que la justicia sea cabalmente eso», aseguró.

Desde el Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach también llamó a participar. «Es necesario elegir. No es el mejor proceso, pero debemos volcarnos a las urnas para que la mayoría decida y no sean unos pocos quienes elijan a nuestras autoridades», expresó.

