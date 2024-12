Elecciones judiciales: Las restricciones en la Terminal de Pando inician este viernes

Tránsito confirmó que de acuerdo a las disposiciones del auto de buen gobierno la salida de buses se restringirá desde este viernes 13.







La Dirección de Tránsito de Pando informó que la Terminal de Buses restringirá temporalmente las salidas hacia otros departamentos debido a las restricciones que rigen en todo el país por las elecciones judiciales de este próximo domingo 15 de diciembre.

De acuerdo al informe brindado por el coronel Julio Méndez, director de Tránsito, las restricciones iniciarán este viernes 13 para algunos destinos, mientras que otros aún podrán salir hasta el sábado 14 de diciembre.

“La jefatura de lo que es la terminal de buses ha sacado un comunicado a fin de poder reducir la salida de los buses cuyos destinos son lo la ciudad de Santa Cruz y La Paz, entonces se está restringiendo ya la salida a partir del día viernes, a partir de las 20.00”, manifestó Méndez.

La autoridad aclaró que el corte de las salidas hacia estos departamentos desde este viernes se debe principalmente por la distancia y el tiempo de viaje que implica llegar, por lo que se debe evitar que algún vehículo quede varado en pleno camino.

La situación para otros destinos es un poco distinta, ya que de acuerdo al informe, los buses podrán salir hasta el día sábado.

“Aquellos buses que van a salir a lo que es Riberalta se está restringiendo también la salida el día sábado, a partir de las 6:30 ya no van a salir ningún tipo de estos buses a fin de poder pensar en todos los usuarios que no quieren usar ese medio de transporte y queden varados en él y no puedan llegar a su destino”, aclaró.

Asimismo, manifestó que los controles se realizarán en coordinación con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para evitar que se incumpla con las prohibiciones.