En Bolivia, 60.000 nuevos hogares acceden anualmente al servicio de electricidad

La cobertura nacional alcanza un 99,3% en áreas urbanas y un 85,9% en áreas rurales, consolidando un alcance nacional del servicio eléctrico sin precedentes.

Asimismo, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías impulsa programas para ampliar la cobertura en el país, entre ellos el Programa de Electrificación Rural II (PER II), ya ha concluido; el Programa de Electrificación Rural III (PER III): actualmente en ejecución, con un financiamiento de $us 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Proyecto Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia (IDTR III): en ejecución, con un aporte de $us 125 millones del Banco Mundial (BM).

El financiamiento del PER III y el IDTR III suman una inversión total de $us 325 millones, con la particularidad de no requerir contraparte local, lo que agiliza su implementación y asegura un acceso directo e inmediato a los servicios eléctricos en áreas priorizadas.

El PER III prioriza los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca, mientras que el IDTR III se enfoca en Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Potosí. Estos programas buscan reducir la brecha de acceso a electricidad en zonas rurales, promoviendo la integración de estas comunidades a servicios básicos y sociales esenciales.

Ambos programas fueron aprobados mediante la Ley 1565 del 29 de abril de 2024, con el objetivo de mejorar los indicadores de desarrollo humano y reducir los niveles de pobreza en las áreas rurales. En este contexto, durante la presente gestión se firmaron 10 convenios intergubernativos (8 departamentales y 2 municipales) que delegan competencias a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) para su implementación.