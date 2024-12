Entre el 5 y 9 de diciembre, ATT registró 238 vuelos demorados y abre cuatro procesos contra BoA

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) registró 238 vuelos demorados entre el 5 y 9 de diciembre, 33.016 pasajeros afectados y 71 reclamos, por lo que decidió abrir de oficio cuatro procesos contra la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).

Un vuelo de la aerolínea estatal BoA. Foto: Internet

Fuente: ANF

“Existen 238 vuelos demorados del 5 y 9 de diciembre, tenemos 33.016 pasajeros que han sido afectados o han sido vulnerados sus derechos, sobre eso tenemos 71 reclamaciones y cuatro procesos sancionatorios iniciados por el regulador contra la aerolínea BoA. Particularmente por la gestión y prestación de servicios, la atención y el acceso a la información del usuario cuando ocurre cualquier eventualidad en el sector aéreo”, informó el director de la ATT, Néstor Ríos.

De forma constante los pasajeros que usan la aerolínea estatal se ven afectados por el retraso de los vuelos, las intempestivas suspensiones y la falta de mantenimiento de las aeronaves al ser el único que presta servicios de transporte aéreo de manera interna.

A la vez, Ríos dijo que los procesos que se abrieron generalmente son por la mala prestación de servicios. Además, se verificó que los funcionarios de esa entidad estatal no están brindando la información requerida a los usuarios sobre el horario, la cancelación y los motivos del retraso de los vuelos.

“El personal no está brindando la debida información al pasajero, no está brindando la información oportuna de los horarios de salida, los motivos de las cancelaciones o la suspensión de los vuelos. Entonces, son aspectos que hay una recarga por la temporada alta de BoA y otras aerolíneas, pero es menester considerar estos aspectos para informar al pasajero que también hay muchos hechos y eventualidades que no están en manos de las aerolíneas”, manifestó.

La autoridad indicó que esos procesos derivarán en una sanción contra la aerolínea estatal, aunque no explicó cuál será la penalidad que deberá cumplir. Sin embargo, señaló que el proceso sancionatorio se puede realizar por dos vías, el primero es a través de la verificación que realiza el personal de la ATT.

El segundo es el mecanismo de control de estándar de cancelación y puntualidad, cada tres meses las aerolíneas mandan sus descargos de las cancelaciones y demoras de los vuelos. En caso de que se verifique el incumplimiento de ese requisito, las aerolíneas son sancionadas con una multa de hasta 40.000 UFVs (Unidad de Fomento a la Vivienda) que equivale a Bs 102.400.

En ese aspecto, Ríos reveló que desde el 2021 hasta la fecha se iniciaron 11 procesos pecuniarios contra BoA por el incumplimiento del estándar de puntualidad y cancelación, en cada oportunidad se sancionó con una multa de 40.000 UFVs.

Finalmente, indicó que se desplegó a la totalidad del personal de la ATT para reforzar los controles en los aeropuertos del país, con el fin de verificar la atención de las aerolíneas e identificar si existen retrasos en los vuelos.

