Esposa del cocalero que fue quemado por Arnold Alanez denuncia que éste la amenazada

Fuente: ANF

La familia de Gonzalo Lazarte, quien fue presuntamente quemado por Arnold Alanez, denunció que es víctima de amenazas por parte del exdirigente afín al Movimiento al Socialismo (MAS). Piden a las autoridades garantías porque temen por su seguridad.

“Me llamó el lunes y me dijo que no nos iba a dejar en paz y que iba a matar a mi esposo, nosotros pedimos garantías porque tenemos miedo, es muy violento y tiene antecedentes. No hemos vuelto a mi casa por temor a lo que nos pueda pasar”, afirmó Martha Choque, esposa de la víctima, en contacto con la ANF.

Cerca de las 16:30 del domingo, en el sector de Charoplaya del municipio de La Asunta, en el norte de La Paz, Alanes ingresó al domicilio de Gonzalo Lazarte con un bidón de gasolina, le roció y le prendió fuego.

De acuerdo a las imágenes de una cámara de seguridad, se trataría de Arnold Alanes, además su voz fue identificada: “Yo lo he quemado al Gonzalo, le voy a matar”, se escucha. Segundos después, se ve a Lazarte salir de la vivienda con una antorcha de fuego en parte de su cuerpo, mientras algunas personas observaban el hecho.

Al respecto, el dirigente de la población Charoplaya, Roly Ticona, también pidió las autoridades competentes para que puedan otorgar garantías a la familia de la víctima, tomando en cuenta las amenazas del dirigente cocalero.

“Nosotros conocemos que Arnold Alanez está amenazando a la familia, a los hijos. Entonces, ante esa situación consideramos necesario que se le otorguen garantías para evitar que les pase algo”, manifestó.

La víctima se encuentra hospitalizada en La Paz y está recibiendo atención médica, su estado de salud es estable, sin embargo, presenta quemaduras en la espalda y parte de sus extremidades superiores, aún se desconocen las causas del hecho.

Ticona informó que la familia de la víctima presentó una denuncia a la policía para que Alanez sea aprehendido, pero éste escapó por la parte trasera de su domicilio donde se encuentran sus plantaciones de coca.

“La policía quiso aprehender al señor Arnold Alanez, pero no se logró porque se dio a la fuga. Se conoce que salió por la parte trasera de su domicilio donde están sus cocales, no se lo ha podido capturar”, manifestó.

El dirigente también indicó que Alanez no frecuenta la comunidad de Charoplaya, aunque nació en el lugar, además no está afiliado a los productores de esa región, supone que llegó a esa región para sufragar ya que su mamá tiene una casa en ese sector.

“Ese día estaba en la comunidad en ese lugar porque eran las elecciones. Todos los que somos de la comunidad votamos en la central Callisaya”, explicó.

Alanez, es el dirigente que intentó el funcionamiento de un mercado paralelo e ilegal en la zona de Villa el Carmen, pese a que la norma solo reconoce el mercado de Villa Fátima. Durante todo el tiempo de conflicto fue protegido por el gobierno de Luis Arce, es más, por la quema del mercado ilegal la fiscalía y la policía solo detuvieron a los dirigentes y socios de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), pero no se asumió ninguna acción contra Alanez ni contra sus seguidores.

