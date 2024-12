Esta científica trató exitosamente su propio cáncer con virus que cultivó en el laboratorio

La viróloga Beata Halassy dice que el autotratamiento funcionó y fue una experiencia positiva, pero los investigadores advierten que no es algo que otros deban intentar.

Una científica que trató con éxito su propio cáncer de mama inyectando el tumor con virus cultivados en laboratorio ha provocado un debate sobre la ética de la autoexperimentación.

Beata Halassy descubrió en 2020, a los 49 años, que tenía cáncer de mama en el lugar de una mastectomía anterior. Era la segunda recurrencia allí desde que le habían extirpado el seno izquierdo y no podía afrontar otra sesión de quimioterapia.

Halassy, ​​viróloga de la Universidad de Zagreb, estudió la literatura y decidió tomar cartas en el asunto con un tratamiento no probado.

Un informe de caso publicado en Vaccines en agosto1,2024, describe cómo Halassy se autoadministró un tratamiento llamado viroterapia oncolítica (OVT) para ayudar a tratar su propio cáncer en etapa 3. Ahora ha estado libre de cáncer durante cuatro años.

Al elegir experimentar por sí misma, Halassy se une a una larga lista de científicos que han participado en esta práctica poco conocida, estigmatizada y éticamente problemática. «Se necesitó un editor valiente para publicar el informe».

Terapia prometedora

La OVT es un campo emergente del tratamiento del cáncer que utiliza virus para atacar las células cancerosas y provocar que el sistema inmunológico las combata. La mayoría de los ensayos clínicos de OVT hasta ahora se han realizado en cáncer metastásico en etapa avanzada, pero en los últimos años se han dirigido a la enfermedad en etapa más temprana. En Estados Unidos se ha aprobado un OVT, llamado T-VEC, para tratar el melanoma metastásico, pero todavía no hay agentes OVT aprobados para tratar el cáncer de mama en ningún estadio, en ningún lugar del mundo.

Halassy subraya que no es especialista en OVT, pero su experiencia en el cultivo y purificación de virus en el laboratorio le dio la confianza para probar el tratamiento. Decidió atacar su tumor con dos virus diferentes de forma consecutiva: un virus del sarampión seguido de un virus de la estomatitis vesicular (VSV). Se sabe que ambos patógenos infectan el tipo de célula de la que se originó su tumor y ya se han utilizado en ensayos clínicos de OVT. Se ha probado un virus del sarampión contra el cáncer de mama metastásico.

Halassy tenía experiencia previa trabajando con ambos virus, y ambos tienen un buen historial de seguridad. La cepa de sarampión que eligió se utiliza ampliamente en vacunas infantiles, y la cepa de VSV induce, en el peor de los casos, síntomas leves similares a los de la gripe.

Durante un período de dos meses, un colega le administró un régimen de tratamientos con material de grado de investigación recién preparado por Halassy, ​​inyectado directamente en su tumor. Sus oncólogos aceptaron supervisarla durante el autotratamiento, de modo que pudiera cambiar a quimioterapia convencional si las cosas salían mal.

El enfoque pareció ser eficaz: en el transcurso del tratamiento, y sin efectos secundarios graves, el tumor se encogió sustancialmente y se ablandó. También se desprendió del músculo pectoral y de la piel que había estado invadiendo, lo que facilitó su extirpación quirúrgica.

El análisis del tumor después de la extirpación mostró que estaba completamente infiltrado con células inmunes llamadas linfocitos, lo que sugiere que la OVT había funcionado como se esperaba y provocó que el sistema inmunológico de Halassy atacara tanto a los virus como a las células tumorales. «Se produjo una respuesta inmunológica, sin duda», dice Halassy. Después de la cirugía, recibió un año de tratamiento con el fármaco contra el cáncer trastuzumab.

Stephen Russell, un especialista en OVT que dirige la empresa de biotecnología de viroterapia Vyriad en Rochester, Minnesota, coincide en que el caso de Halassy sugiere que las inyecciones virales funcionaron para reducir su tumor y hacer que sus bordes invasivos retrocedieran.

Pero no cree que su experiencia realmente abra nuevos caminos, porque los investigadores ya están tratando de usar OVT para ayudar a tratar el cáncer en etapa temprana. No sabe de nadie que haya probado dos virus secuencialmente, pero dice que no es posible deducir si esto importó en un estudio de «n de 1». «En realidad, la novedad aquí es que se lo hizo ella misma con un virus que cultivó en su propio laboratorio».

Dilema ético

Halassy sintió la responsabilidad de publicar sus hallazgos. Pero recibió más de una docena de rechazos de revistas, principalmente, dice, porque el artículo, escrito en coautoría con colegas, involucraba autoexperimentación. “La principal preocupación siempre fueron las cuestiones éticas”, dice Halassy. Estaba particularmente decidida a perseverar después de encontrar una revisión que destacaba el valor de la autoexperimentación[2].

Que las revistas tuvieran preocupaciones no sorprende a Jacob Sherkow, un investigador de derecho y medicina de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign que ha examinado la ética de la autoexperimentación de los investigadores en relación con las vacunas COVID-19.

El problema no es que Halassy haya utilizado la autoexperimentación como tal, sino que publicar sus resultados podría alentar a otros a rechazar el tratamiento convencional y probar algo similar. Las personas con cáncer pueden ser particularmente susceptibles a probar tratamientos no probados. Sin embargo, señala, también es importante asegurarse de que el conocimiento que surge de la autoexperimentación no se pierda. El artículo enfatiza que la automedicación con virus que combaten el cáncer “no debería ser el primer enfoque” en el caso de un diagnóstico de cáncer.

Creo que, en última instancia, se trata de un caso ético, pero no es un caso infalible, y hubiese sido bueno ver un comentario que profundizara en la perspectiva ética, publicado junto con el informe del caso.

Halassy no se arrepiente de haberse automedicado ni de su tenaz búsqueda de publicaciones. Cree que es poco probable que alguien intente copiarla, porque el tratamiento requiere mucho conocimiento y habilidad científica. Y la experiencia ha dado una nueva dirección a su propia investigación: en septiembre consiguió financiación para investigar la OVT para tratar el cáncer en animales domésticos. El enfoque de mi laboratorio ha cambiado por completo debido a la experiencia positiva con mi autotratamiento.

