Estados Unidos intensificó sus ataques contra el Estado Islámico en Siria

Las fuerzas estadounidenses atacaron alrededor de 75 objetivos del grupo terrorista, con el miedo de que los yihadistas aprovechen la inestabilidad en el país para reagruparse y reposicionarse en el territorio

EEUU atacó posiciones del Estado Islámico en Siria. (EFE/Youssef Rabih Youssef)

De acuerdo con el Financial Times, en las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo más de 75 ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Siria, matando al menos a 12 militantes. Estos ataques se han centrado en áreas previamente controladas por el régimen de Al-Assad y sus aliados rusos. El general Michael Kurilla, jefe del Mando Central de Estados Unidos, visitó el noreste de Siria para coordinar esfuerzos con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), el principal aliado local de Washington en la lucha contra el EI.

La preocupación de Estados Unidos radica en que el EI podría aprovechar la inestabilidad actual para reconstituirse. El asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, advirtió sobre el riesgo de que el yihadismo resurja en Siria, enfatizando la necesidad de una respuesta contundente por parte de todos los actores en la región.

El asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, enfatizó en el peligro que supondría el regreso del EI en Siria. (ABIR SULTAN/REUTERS)

“No voy a endulzarlo. Se trata de una amenaza real: la amenaza de que el yihadismo y el terrorismo vuelvan a Siria, por lo que ha ocurrido. Y nos incumbe a nosotros y a todos en la región oponernos con fuerza a ello”, declaró Sullivan.

Siria, que en su momento fue parte del autoproclamado “califato” del EI, sigue albergando a miles de combatientes yihadistas, así como prisiones y campamentos que acogen a personas relacionadas con el grupo. En todo el territorio sirio, hay aproximadamente 40.000 prisioneros, sean militantes o familiares de los mismo.

El Financial Times detalló que, aunque las coaliciones internacionales han debilitado significativamente al EI desde su auge hace una década, el grupo ha mostrado un aumento en su actividad este año. Según el Centcom, los yihadistas han reivindicado 153 atentados en el primer semestre del año, lo que indica un intento de reconstituirse. Además, según reportes del campo de batalla, los atentados son cada vez más sofisticados, como ataques a refinerías.

El Estado Islámico tuvo un aumento en su actividad en 2024, con más de 153 atentados en Siria. (REUTERS)

Expertos como Charles Lister del Middle East Institute han señalado que la situación es más grave de lo que sugieren las cifras oficiales, ya que el grupo islámico solo reivindica una parte de sus ataques.

La complejidad de la situación se agrava con la presencia de Turquía, que ha desplegado miles de soldados en el norte de Siria con el objetivo de enfrentar a los militantes kurdos de las FDS, a quienes considera una extensión de los separatistas kurdos en Turquía. Este escenario deja a Estados Unidos en una posición delicada, tratando de mantener la paz entre un aliado de la OTAN y las fuerzas sirias que ha apoyado en la lucha contra el EI.

Las Fuerzas Demócraticas Sirias batallan con el EI y Turquía. (REUTERS/Orhan Qereman/Foto de archivo)

Un riesgo significativo, según expertos, sería que los rebeldes respaldados por Turquía atacaran a las FDS en Hasakah, donde se gestionan centros de detención para unos 9.000 prisioneros del EI. El general Kurilla ha descrito estas prisiones como un “ejército del EI en detención”, advirtiendo sobre el peligro extremo que supondría una fuga masiva de militantes.

El general Kurilla declaró que “hay un ejército del EI literal y figurado en detención. Si un gran número de militantes escapa, supondría un peligro extremo para la región y más allá”.

Aaron Zelin, miembro de The Washington Institute, advirtió que “probablemente una de las cosas más importantes de cara al futuro para asegurarnos de que todo es estable es impedir las fugas de las cárceles que albergan a combatientes del EI”. El experto cree que si Estados Unidos logra mantener esas cárceles seguras, puede neutralizar la amenaza yihadista con bombardeos y operaciones terrestres.

Abu Mohammed al-Golani, líder del HTS, debería aliarse con Estados Unidos para combatir al EI en Siria, según expertos. (Aref TAMMAWI /AFP)

El Financial Times también informó sobre las aspiraciones de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), el grupo líder de la coalición rebelde siria, de obtener respaldo occidental, lo que podría llevarlos a buscar un acuerdo con las FDS en lugar de un enfrentamiento. Abu Mohammed al-Golani, líder de HTS, ha intentado presentar al grupo como una fuerza más moderada, a pesar de su pasado como filial de Al-Qaeda. La posibilidad de una colaboración en la lucha contra el terrorismo podría ser una vía para que HTS gane legitimidad internacional.

Jerome Drevon, experto del think tank Crisis Group, expresó que “HTS quiere legitimidad y la forma más fácil de conseguirla es decir que podemos luchar juntos contra el terrorismo. No buscan un combate con las SDF, y no van a enemistarse con un aliado de EEUU”. Según dice Zelin, “el HTS y el EI llevan 11 años y medio enfrentados, se odian”. Los rebeldes sirios podrían aprovechar su enemistad con el Estado Islámico para conseguir esa legitimidad que aspiran para gobernar Siria.