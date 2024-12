Con el objetivo de luchar contra las enfermedades transmitidas por vectores, en el país se ha iniciado por primera vez los estudios para aplicar la irradiación como estrategia de esterilización de los mosquitos transmisores.

La técnica es denominada Insecto Estéril y es desarrollada por primera vez en el país, un hito de la ciencia boliviana para generar una alternativa al uso de insecticidas para frenar al mosquito.

“Hemos podido colaborar en lo que implica este proyecto junto con la ABEN (Agencia Boliviana de Energía Nuclear) y también que ha tenido participación de profesionales del Ecuador”, señaló en entrevista con La Razón la directora general ejecutiva del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), Evelin Fortún.

ESTERILIZACIÓN

Justamente, la exploración de este método ha conllevado un esfuerzo conjunto. La ABEN, así como Inlasa, el Ministerio de Salud y el apoyo del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación (INSPI) de Ecuador, han unido esfuerzos para dar los primeros pasos en esta técnica.

“(La participación conjunta es) precisamente para poder trabajar de manera integral este proyecto que va a beneficiar no solamente a la población; sino también a forma parte del cuidado del medio ambiente que nosotros proponemos en este marco”, dijo Fortún.

La exploración de este método tiene el objetivo de frenar la propagación del mosquito Aedes aegypti; que es responsable de la transmisión de varias enfermedades conocidas como arbovirosis. Tal es el caso del dengue, zika y hasta la chikunguña, afecciones que han causado miles de contagios e incluso muertes en el territorio nacional y otros países.

TÉCNICA

“Aedes aegypti es un mosquito cosmopolita; ésta vive o habita en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. Este insecto es un mosquito, transmite diferentes arbovirosis, entre ellas está el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla urbana”, explicó a La Razón el jefe del Laboratorio de Parasitología y Entomología del Inlasa, Ronald López.

El insecto transmite estas enfermedades por medio de su picadura. Las temporadas de lluvias, como la que ya está actualmente en el país, suelen ser aprovechadas para su reproducción; dado que dejan sus huevos en espacios de agua estancada.

“Tiene hábitos diurnos, es extremadamente antropofílico; quiere decir que se alimenta de las personas, solo pican las hembras del mosquito, no así los machos. Las hembras, ¿por qué motivo? No tanto con el afán de alimentarse, sino estos mosquitos necesitan ciertos elementos de la sangre que les sirven para madurar sus huevos; cada mosquito puede vivir un promedio de 45 días”, indicó el profesional.

López afirmó que cada hembra puede poner 200 huevos en su vida, lo que multiplicado por la gran cantidad de mosquitos que habitan en las zonas tropicales y subtropicales del territorio nacional; como el norte paceño y el oriente, genera una alta cantidad de estos insectos y, por tanto, mayores posibilidades de contagios de enfermedades a personas.

MOSQUITOS

Actualmente, se usan diferentes estrategias para evitar la propagación del insecto. Campañas de limpieza para evitar las aguas estancadas y el uso de los insecticidas son parte de éstas, empero, los mosquitos se adaptan con el tiempo y desafían los métodos.

“La idea del insecticida es que los va a matar y, si no hay mosquitos, pues no hay transmisión de enfermedades; sin embargo, los mosquitos desarrollan resistencia a estos insecticidas. No solo en Bolivia, sino en todo el mundo se ha visto que son resistentes a diferentes grupos de insecticidas”, explicó López.

“Eso ha producido un problema pues no hay muchas opciones de insecticidas que usar contra estos mosquitos, hay muy pocos insecticidas de uso autorizado en salud pública y ellos a través del tiempo han desarrollado esta resistencia a través del tiempo. Entonces, en la búsqueda de ideas innovadoras de cómo controlar a estos mosquitos, surge la de hacer la Técnica del Insecto Estéril (TIE)”, afirmó el experto.

Lo que empezó como una idea, de poco fue tomando forma hasta verlo como una posibilidad real en el país: usar la irradiación para evitar que los mosquitos sigan con su reproducción masiva.

“La idea es producir varios mosquitos de Aedes aegypti; pero utilizar los machos con el objetivo de que se los lleva e irradia con radiación gamma con el fin de esterilizarlos. Esta radiación no los va a matar, solo los va a esterilizar y después, lo pensado, es liberarlos en el medio ambiente”, afirmó.

IRRADIACIÓN

El experto detalló que no se trabajará con hembras, pues generar más de ellas podría implicar incrementar las picaduras. No obstante, con la técnica de esterilización machos, se prevé positivos resultados.

“Con el propósito de que estos machos irradiados, criados en laboratorio, al ser liberados en una zona específica puedan competir con los machos salvajes, del lugar, con la idea de que copulen con las hembras de ese lugar”.

Pero, la diferencia será en que la reproducción con un macho que haya pasado por la esterilización, no dará lugar a un nuevo insecto. “Si logramos que copulen con las hembras del lugar, los huevos que puedan poner estas hembras, no van a ser fértiles, no va a haber viabilidad de estos huevos ni va a haber una nueva generación de mosquitos”, dijo.

De esa forma se lograría reducir la densidad de mosquitos, sin necesidad de aplicar insecticidas con fumigaciones. El trabajo está en sus primeros pasos en el país, pero en camino a hacerse realidad.

“Estamos haciendo los primeros ensayos”, indicó López.

Contó que en inicio la visita de expertos del INSPI era para una guía sobre la cría masiva, aspecto que estaría a cargo del Inlasa, pero, en el avance, se vio la posibilidad de hacer “una primera experiencia” de irradiación, con la ABEN.

El aporte que espera brindar el Inlasa es con la cría masiva de los mosquitos para su posterior esterilización. Actualmente la institución, y desde hace al menos dos décadas, realiza estudios de este insecto; los cuales han llevado a identificar, por ejemplo, esta resistencia desarrollada a los insecticidas.