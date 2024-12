Evaluación: La ingobernabilidad abrió paso a hechos bochornosos en la Asamblea Legislativa

El analista político Carlos Cordero explicó que en 2024 el Parlamento estuvo paralizado y bloqueado por las pugnas internas del Movimiento al Socialismo (MAS) y de las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos, hasta el punto de llegar a la desinstitucionalización del Órgano Legislativo.

El año pasado, se ha suspendido la facultad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para interpelar a los ministros de Estado, mientras que esta gestión se caracterizó por las sesiones bochornosas en la Cámara de Diputados, debido a la división de la bancada oficialista del Movimiento al Socialismo (evistas y arcistas) lo que generó un clima de ingobernabilidad.

“Esta legislatura no ha sesionado y cuando lo hizo se produjeron hechos internos de violencia que se desató en la institucionalización. Ha mostrado también la debilidad del Gobierno (de Luis Arce) para poder lograr gobernabilidad y la aprobación de leyes. Hoy la legislatura está cuestionada”, aseveró Cordero en declaraciones a la ANF.

Uno de los principales factores de la ingobernabilidad en la ALP son las pugnas del MAS, las facciones de evistas y arcistas han mantenido las tensiones en las sesiones, en particular en la Cámara de Diputados, la situación no es tan caótica en la Cámara de Senadores.

A este escenario se adhiere la división de las bancadas de oposición. Varios diputados de CC y de Creemos se alejaron de sus organizaciones políticas matrices, es decir de “mesistas” y “camachistas” en medio de peleas por el control de los pocos espacios que tienen en la directiva camaral y en las comisiones y comités.

Cámara de Diputados

Las presidencias de la Cámara de Diputados de Jerges Mercado, Israel Huaytari y ahora Omar Yujra son las más cuestionadas por el evismo y la oposición tradicional, por la falta de capacidad para consensuar y sostener sesiones sin actos bochornosos.

Ese clima de ingobernabilidad se hizo más evidente desde la gestión de Mercado (2022-2023), periodo en el que no se aprobaron leyes de interés social, solamente las del arcismo. Las dos prioridades en esa gestión fueron la “Ley de Compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales” y créditos internacionales. Todas en sesiones agresivas, verbal y físicamente.

En la gestión de Huaytari (2023-2024) se aprobaron aproximadamente $us 2.000 millones de créditos internacionales en medio de plenarias caracterizadas por insultos y golpes. La situación se convirtió tan insostenible que Huaytari no llamó a los parlamentarios a sesionar hasta por cinco meses seguidos.

Los escándalos de violación, extorsión y uso de influencias, vinculados al personal de confianza de Huaytari, agravaron y deterioraron su gestión, pero principalmente la investigación sobre ganancias ilícitas, que afectó a su entorno familiar. Esos hechos aún no fueron esclarecidos y el Ministerio Público continúa las investigaciones. Al momento de despedirse de la presidencia, Huaytari dijo que “ni pagado volvería ser presidente”.

La gestión Yujra también es cuestionada por la forma en cómo asumió la gestión legislativa 2024-2025. De noviembre a diciembre solo llamó a dos sesiones, ni siquiera intentó llevar adelante una sesión para debatir el Presupuesto General del Estado 2025. En ninguna de las gestiones lograron conformar la Comisión de Ética.

El Senado y Choquehuanca

A diferencia de Diputados, la Cámara de Senadores debatió los proyectos de ley sin generar bochornosas sesiones e ingresó a su último año legislativo bajo la misma dirección de Andrónico Rodríguez. En esa instancia existe una mayoría evista que ejerce el control.

Sin embargo, el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, también es blanco de críticas por su posición pasiva y ajena a defender al Legislativo de los ataques del Tribunal Constitucional Plurinacional.

La oposición y el evismo no escatimaron en criticar a Choquehuanca porque no “dijo nada” cuando en 2023 la ALP perdió la potestad de interpelar a los ministros de Estado, menos cuando los magistrados prorrogados Gonzalo Hurtado e Yván Espada “boicotearon” el proceso de las elecciones judiciales. Desde 2022, todavía no logró consensuar para elegir al Controlar General del Estado.

Percepciones

El diputado evista Renán Cabezas sostiene que el Órgano Ejecutivo en complicidad con el TCP prorrogado mantienen bajo amenaza a la ALP, no obstante, mantienen firme la decisión de no aprobar más créditos internacionales. “La ALP se ha convertido solamente en vigilante de la economía boliviana al no aprobar más créditos”.

El analista Cordero espera que en 2025 el Legislativo recupere su capacidad de diálogo y logre consensuar para garantizar las elecciones generales. “Que exista una nueva correlación de fuerzas y que exista legisladores que hayan aprendido de las lecciones del pasado”.

El analista William Bascopé lamentó que el Parlamento se haya convertido en un espacio de peleas y no mantenga su esencia deliberativa para construir tejidos de comprensión y de pactos políticos.

“Lamentablemente, los malos elementos que metió la gente del MAS, ese sindicalismo muy fascista, han reducido (al Parlamento) solamente a discusiones, acusaciones y peleas personales. El parlamento se ha devaluado”, lamentó.