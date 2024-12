Con miras a las elecciones generales de 2025, el expresidente Evo Morales reiteró ese sábado que “sería ideal” un binomio que incorpore en la Vicepresidencia a un compañero o compañera con compromiso, conocimiento y experiencia en materia de justicia y economía.

“Los problemas más apremiantes del país requieren compromiso, conocimiento y experiencia en materia de justicia y economía. Urge una revolución dentro de la justicia y un plan de reactivación económica con medidas a corto y mediano plazo que permitan salvar Bolivia”, escribió Morales desde su cuenta de X.

A ello, añadió que para “construir esa alternativa, sería ideal un binomio que incorpore en la Vicepresidencia un compañero o compañera con ese compromiso de vida”.

Ya en julio de esta gestión el líder cocalero indicó que “Evo (refiriéndose a sí mismo) y el MAS-IPSP necesitan un candidato a vicepresidente que nos ayude a resolver tema economía o tema justicia ¿Quién será ese compañero o compañera? No me interesa de qué región, departamento o sector que nos ayude a resolver esos temas, no al MAS, sino a Bolivia”.

Lea más: Tras la activación de la alerta migratoria, Morales acusa a Arce de persecución y dice que no saldrá de Bolivia

Entonces desde el evismo se barajaba el nombre el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé como compañero de fórmula de Morales.

Incluso la exministra de Desarrollo Productivo Teresa Morales dijo que Rodríguez Veltzé es “un hombre muy respetado, todos los sectores de Bolivia lo respetan porque es una autoridad judicial-jurídica; ha llevado adelante una transición de gobierno como debe ser (…)”.

Añadió “respetamos al doctor Rodríguez Veltzé y no desdeñamos la posibilidad de que él también forme parte de un gobierno futuro”.

Asimismo, el evismo asegura que Evo está habilitado para para ser candidato a las presidenciales del 2025, pese a un fallo constitucional que determina que la reelección no deber ser superior a dos mandatos continuos o discontinuos.