Exclusiva: Ocho partidos tienen personería para participar en las elecciones, cuatro deben hacer regularizaciones

Ocho partidos políticos en el país tienen su personería jurídica asegurada para participar en las elecciones de agosto de 2025, mientras otros cuatro deben todavía realizar acciones para lograr ese reconocimiento hasta antes del 20 de diciembre próximo.

Los partidos con todos sus documentos en regla son el MAS, FRI, MTS, Demócratas, UCS, UN, MNR y NGP, informó el TSE en exclusiva a Brújula Digital.

Un noveno partido que podría participar es el que inscribió la semana pasada el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, con el nombre APB Súmate. Reyes Villa presentó las 108.000 firmas requeridas, que deben ser ahora examinadas por el TSE para establecer si cumplen con los requisitos.

Paralelamente, cuatro partidos que no han cumplido con todos lo requisitos son ADN, FPV, PDC y PAN-BOL (ver cuadro adjunto); el plazo otorgado por la sala plena del TSE para esa regularización vence el 20 de diciembre y varios de esos partidos están tomando las acciones necesarias para regularizar por completo su situación.

Sin embargo, fuentes del TSE señalaron que no cumplir con todos los requisitos no es necesariamente razón para no estar habilitado para participar en los comicios de 2025 ya que la ley de organizaciones políticas no es totalmente explícita en ese punto. Por ello, la sala plena tendrá que pronunciarse si es que algún partido que no cumpla con todos los requisitos pretende inscribirse para participar de los comicios del próximo año.

La segunda quincena de abril se convocará a las elecciones y de ahí en adelante, hasta antes del domingo 17 de agosto, día de las elecciones, los frentes y candidatos deberán registrarse.

El próximo presidente debe posesionarse el 8 de noviembre de 2025, porque ese día se cumplen cinco años de gestión actual, y ello establece los hitos del calendario electoral.

Considerando que por ley se debe prever la posibilidad de realizar una segunda vuelta, entonces las elecciones deben efectuarse en agosto de 2025, dijo Oscar Hassenteufel, a Brújula Digital en junio pasado. Lea la nota aquí.

En ese entendido, 60 días después se realizaría la segunda vuelta, es decir a mediados de octubre, probablemente el domingo 19 de octubre. Con ello, el organismo electoral tendría el tiempo suficiente para entregar el escrutinio oficial, las credenciales, etc. para que se haga el cambio de Gobierno el sábado 8 de noviembre.

