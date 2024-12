Exprocurador Chávez: Bolivia vive un “estado de no derecho” en desmedro de los DDHH de los ciudadanos

El exprocurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano aseguró hoy que Bolivia vive en un “Estado de No Derecho” porque tres de los Órganos del Estado están supeditados al Judicial en desmedro de la vigencia plena de los derechos humanos, constitucionales e individuales de los ciudadanos.

Remarcó que en un estado constitucional y de Derecho, cuando las instituciones democráticas, pero sobre todo la Constitución Política del Estado (CPE), no se encuentra plenamente vigente se puede señalar que “ni es constitucional ni de Derecho, es decir, es un Estado de No Derecho”, situación que se adecúa a la tesis acuñada por el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.

Explicó que esa figura jurídica se aplica justamente a la coyuntura que vive Bolivia porque “de los cuatro Órganos del Estado, tres están sometidos al Ejecutivo”, añadió que en un Estado presidencialista se tiene un sistema de “check and balances”, es decir, de frenos y contrapesos, donde se permite la convivencia de todos los niveles de representación ciudadana, pero en el país, por ejemplo, se cercenó la capacidad de fiscalización del Órgano Legislativo al impedírseles su facultad de fiscalización al Ejecutivo.

“Como los arcistas han tomado las comisiones y comités del Congreso ya nadie juzga a nadie, menos a los magistrados autoprorrogados”, denunció.

Chávez Serrano declaró que el Órgano Electoral es el último de ellos que fue sometido por los magistrados autoprorrogados con lo que se ratifica que los bolivianos vivimos un Estado de No Derecho, situación que va unida la no vigencia de los derechos humanos.

“Si no hay estructura constitucional, no hay Órganos Judicial ni Electoral los derechos de los ciudadanos están plenamente inhabilitados lo que nos convierte en un Estado de No Derecho y en una dictadura hablando propiamente”, afirmó.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno de “Lucho y David” es un accidente político que está usando esta clase de estrategias para “prorrogarse en el poder, pero que el pueblo ya está empezando a cuestionarlo por su mala gestión gubernamental”.

“No tienen legitimidad ni gobernabilidad, el Gobierno es inconstitucional e ilegal como sus autoprorrogados”, finalizó.