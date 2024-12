FIFA revela las fechas del Mundial femenino Brasil 2027

«Esta histórica competencia tendrá una repercusión enorme no solo en Suramérica, sino en todo el mundo», afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La próxima Copa Mundial de fútbol femenino, atribuida en mayo pasado a Brasil, tendrá lugar entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, anunció la FIFA en un comunicado este martes (10.12.2024).

