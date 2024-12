Francia declara «calamidad natural excepcional» en Mayotte

El gobierno de Francia declaró el estado de «calamidad natural excepcional» para acelerar la aplicación de medidas de urgencia en el archipiélago de Mayotte, donde escasean el agua y la comida después del devastador paso del devastador ciclón Chido.

Esta declaración permitirá «una gestión más rápida y efectiva de la crisis (…) al agilizar ciertos procedimientos administrativos», declaró el ministro francés encargado de los territorios de ultramar, François-Noel Buffet.

📍Mayotte | Les armées françaises acheminent et distribuent eau, nourriture et matériels de première nécessité aux habitants de l’île, durement touchés par le cyclone Chido.

➡️Répondre à l’urgence humanitaire.

➡️Assister et soutenir la population, en lien avec les autorités… pic.twitter.com/ZwONF6rLn2

— Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) December 18, 2024