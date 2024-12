Gerente del IBCE: No se puede causar zozobra en el sector productivo

Rodríguez subrayó que el control del contrabando y la especulación es responsabilidad del Estado, no del sector privado. “Que no estén pudiendo controlar el contrabando, la especulación no es culpa del privado, es culpa del Estado”, manifestó.

Santa Cruz. El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, exhortó al Gobierno a garantizar estabilidad al sector productivo, respetar las normas vigentes y evitar decisiones que generen incertidumbre y perjuicios económicos, provocando una zozobra.

Rodríguez lamentó las recientes restricciones impuestas por el Órgano Ejecutivo, que afectan al sector agroindustrial y exportador. “Es lamentable que esto esté ocurriendo. Las normas deben respetarse, y el Gobierno tiene la responsabilidad de cumplirlas y hacerlas cumplir. No podemos causar zozobra en el sector productivo, ya que las pérdidas no solo las sufrirá el agro, sino también el país en general”, enfatizó en el programa La Hora Pico.

El representante del IBCE advirtió sobre las posibles consecuencias de estas medidas. “¿Qué sucede con los productos que ya estaban embarcados? ¿Qué ocurre con los exportadores que tienen compromisos internacionales? Si el Gobierno quiebra la cadena de distribución en el exterior, los empresarios extranjeros exigirán compensaciones económicas, y el Estado no podrá resarcir los costos de logística, transporte o almacenamiento en puertos internacionales”, alertó.

Rodríguez también destacó la situación crítica del aceite acopiado en almacenes industriales. “El ministro de Desarrollo ha constatado que existen 40 mil toneladas de aceite excedente. Si no se exporta, este producto quedará varado, y obligará al industrial a entregarlo al sector comercializador, esto solo favorecerá a los especuladores”, denunció.

El gerente del IBCE hizo un llamado a respetar las reglas del juego establecidas, donde el Gobierno otorga permisos de exportación siempre que el sector agroindustrial garantice la venta del producto al mercado interno a precios justos. “Lo que sabíamos era que el compromiso se mantendría e incluso se flexibilizaría hasta fin de año. Si el abastecimiento está garantizado, no hay justificación para estas restricciones”, señaló.

Por último, Rodríguez subrayó que el control del contrabando y la especulación es responsabilidad del Estado, no del sector privado. “Que no estén pudiendo controlar el contrabando, la especulación no es culpa del privado es culpa del Estado”, manifestó.