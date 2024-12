Geronimo Sims representará a Bolivia en el Festival Viña del Mar

El artista se prepara para cautivar al público de la Quinta Vergara con su reciente tema “Septiembre”. Competirá junto a destacados artistas de otros países.

Bolivia estará presente en el escenario más emblemático de la música latina con el cantante Geronimo Sims, quien competirá por la codiciada Gaviota de Plata en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2024. Es la primera vez que un artista boliviano compite en la categoría.

El joven artista tarijeño, de 19 años, interpretará su reciente tema “Septiembre” en la icónica Quinta Vergara entre el 23 y el 28 de febrero, donde enfrentará a cantantes de Argentina, Italia, Chile, España, México, entre otros. Geronimo Sims lleva dos años como cantante profesional y es el único artista boliviano firmado en Sony Music, el sello discográfico más importante del mundo.

“Esta hermosa noticia me trajo una emoción indescriptible, es un honor llevar mi música y la bandera de Bolivia a un evento de la talla de Viña del Mar, creo fielmente en mi trabajo y el de todo mi equipo. Ya hemos empezado a prepararnos para darlo todo en el escenario y exponer al país en la vitrina artística más importante de habla hispana”, mencionó Sims.

El cantante ha compuesto siete canciones que han conseguido éxitos en las plataformas musicales, entre ellas “Septiembre”, un tema que presenta un sonido original inspirado en el pop latino, con melodías cautivadoras y un ritmo pegadizo de tonos cálidos. La canción narra una historia real: Geronimo conoció a una chica en un evento donde se enamoró, pero la distancia los separó. De esta experiencia nació “Septiembre”, una composición que no solo lleva el nombre del mes en el que surgió ese amor, sino que también expresa la esperanza de reencontrarse en un próximo “Septiembre”.

Sobre Geronimo Sims:

Hijo de padre boliviano y madre estadounidense, nació en la colonial Tarija, evolucionó como artista en Santa Cruz de la Sierra mientras en las redes sociales ya tenía millones de seguidores, hasta lograr firmar su primer contrato discográfico convirtiéndose en el primer artista de la nueva generación de Bolivia que se unió a la familia Sony Music.

Cuando era chico, Gero desayunaba rock: su mamá lo despertaba con canciones adultas que calaron hondo en su educación sentimental. “Ella nunca me ponía temas infantiles: escuchábamos Guns N’ Roses o Bersuit desde las 6 de la mañana, full volumen. Desde ahí que mi gusto por la música es todo: no tengo recuerdos en los que no suene música”, cuenta.

Una abuela enamorada de los cantantes románticos y las peñas que convocaban sus tíos cada fin de semana -en las que rendían culto al folklore boliviano y al argentino- fueron determinantes para contagiarse las ganas de hacer música: su primer tema lo escribió a los cinco años (“Se llamaba ‘La cholita marinera’. En Bolivia, la cultura de las cholitas es enorme y hermosa”, recuerda Gero) y a los seis ya inventaba canciones de amor. En paralelo, también fue desarrollando su expresividad haciendo teatro y pintando.