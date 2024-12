Gestora generó más de $us 8 millones hasta octubre de 2024

Al menos $us 8 millones, generó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo hasta octubre de este 2024 con la inversión de los fondos que administra, reveló este domingo gerente de la empresa, Jaime Durán.

Fuente: ABI

“Hasta el momento, es decir, hasta las cifras que tenemos a octubre, hemos tenido un rendimiento neto de 8 millones de dólares.¿Eso qué quiere decir? Que mediante este instrumento financiero que estamos generando, esta operación de reporto, los fondos en este primer semestre ya han ganado 8 millones de dólares”, destacó en declaraciones a Bolivia Tv.

De $us 250 millones, la Gestora invirtió $us 200 millones en el Banco Central de Bolivia (BCB) y $us 50 millones un título del Tesoro de los Estados Unidos.

En términos porcentuales, la rentabilidad de los fondos administrados por la Gestora se incrementó a 4,24% por encima del 2,71% que reportaron en 2023 las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).

En mayo de 2023, la Gestora Pública recibió de las AFPs, la suma de Bs 164.969 millones, equivalentes a $us 24.047 millones.

Al 30 de octubre de 2024, los fondos alcanzan a Bs 188.593 millones, equivalentes a $us 27.491 millones.

“Todos los pagos que se realizan, por parte de la Gestora, tienen básicamente dos fuentes de financiamiento, la primera, lo que se conoce como el fondo de vejez, cuando una persona se jubila, todo lo que ha ahorrado en el fondo de ahorro previsional se pasa al fondo de vejez. Este fondo de vejez también tiene un rendimiento y, por otra parte también, como bien conocen nuestros jubilados, se tiene la compensación de cotizaciones, aparte de la renta dignidad, que también se está pagando con normalidad”, precisó Durán.

