Gobierno sin propuestas para estabilizar el dólar, mientras corralito no oficial continúa

Hace una semana, en contacto con la prensa, una periodista le preguntó al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, sobre devaluar el boliviano, de acuerdo a sugerencia de economistas y la respuesta fue negativo, pues sólo empeoraría la situación de los productos. Sin embargo, el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, indicó que la entidad emisora no tenía la forma de estabilizar el precio del dólar por la falta de divisas y el corralito no oficial continúa.

“No, de manera oficial, pero existe un corralito real de dólares. Del sistema financiero no pueden retirar de manera total sus ahorros”, lamentó el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero.

La semana pasada, el presidente Arce descartó la propuesta de algunos sectores productivos de modificar el tipo de cambio de la moneda boliviana. “Una devaluación, que es la sugerencia que se está mencionando, en realidad empeoraría el caso porque lo haría mucho más barato todavía para el bolsillo de los extranjeros. No sería una solución, sino todo lo contrario”, indicó.

La escasez de dólares al cambio oficial continúa, mientras en el mercado paralelo el precio sigue en ascenso ante la demanda de la divisa estadounidense, que provocó el encarecimiento de los insumos importados, así como los productos de la canasta familiar.

En su momento, los economistas señalaron que la devaluación sería sincerar el tipo de cambio con la realidad y el mercado paralelo, también explicaron que el BCB no tiene la capacidad, en especial dólares, para estabilizar o mantener el tipo de cambio, si se modificara como sugirieren varios sectores.

Además una devaluación afectaría directamente al Gobierno, pues se encarecerían las importaciones de combustibles, por ello prefiere mantener un tipo de cambio oficial artificial.

Retiro

En el corralito no oficializado de dólares, al menos más de la mitad de ahorristas no han podido retirar, a pesar de que la Ley de Servicios Financieros señala que a simple solicitud deben ser entregados los depósitos a la vista y en la moneda solicitada, no de manera fraccionada.

La gente no puede invertir en emprendimientos o en un anticrético, apuntó a tiempo de indicar que lamentablemente, no habría autoridad que haga cumplir la norma financiera, pero lo que queda claro es la escasez de dólares.

Explicó que la devolución en moneda nacional, los ahorros en dólares, provocan pérdidas del 50%, pues el tipo de cambio oficial de 6,96, dista mucho del paralelo, en donde se cotiza a más de 11 bolivianos.

Devaluación real de la moneda nacional casi llega al 60% y en agosto alcanzó al 115%, cuando el dólar se cotizó en 15 bolivianos.

Medidas

Romero plantea medidas para paliar la escasez de la divisa, en el corto y mediano plazo, como la eliminación del Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF), para las personas que ahorran en dólares aplicar una tasa preferencial y permitir las transferencias digitales de la divisa, sin ninguna restricción.

De parte de entendidos en la materia como el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, plantea aumentar las exportaciones y para ello liberar las ventas.

El sector industrial sugiere promover y apoyar al turismo, mediante la anulación de los requisitos a los visitantes, pero además implementando la política de cielos abiertos para que más aerolíneas vengan al país.

