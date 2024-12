Gremiales denuncian nuevos «avasallamientos» por parte de Silva a depósitos de arroz y aceite en La Paz

El secretario de defensa sindical de los gremiales de Bolivia, Javier Arandia, denunció este miércoles que el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, fue a avasallar los depósitos de arroz y aceite en mercados de La Paz e intentar imponer que los productos se vendan a «precio justo», cuando los comerciantes adquieren los productos a costos elevados.

Foto: Viceministerio de Defensa Del Consumidor

La Paz. – El secretario de defensa sindical de los gremiales de Bolivia, Javier Arandia, denunció este miércoles que el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, fue a avasallar los depósitos de arroz y aceite en mercados de La Paz e intentar imponer que los productos se vendan a «precio justo», cuando los comerciantes adquieren los productos a costos elevados.

“(Los vendedores de arroz y aceite) están en estado de emergencia porque el señor Silva ha ido ayer a intervenir algunos lugares, pero esa no es la forma de trabajar (…). Yendo a avasallar las tiendas, no vamos a sacar nada. ¿Qué hacen? Los que tienen los productos acumulados no los tienen en las tiendas, lo tienen en otro lado, no van a encontrar en esos lugares. Pero el que sufre es el pueblo boliviano”, señaló Arandia en declaraciones a la ANF.

El viceministro Silva fue increpado ayer martes por comerciantes de la calle Gallardo en la ciudad de La Paz, en medio de un operativo de control de precios de productos como el aceite y el arroz.

“¡Fuera de aquí!”, “¡Anda a controlar a otro lado!”, fueron algunas de las críticas que recibió Silvia. En su defensa, la autoridad sostuvo que llegó al lugar para corroborar si los empresarios están distribuyendo el aceite de manera normal y a precio justo, tal como se prevé que ocurra.

Esta jornada, los comerciantes de ese sector tradicional de La Paz ingresaron a un paro de 24 horas en rechazo a los controles que realiza el Gobierno mediante el Viceministerio de Defensa del Consumidor.

Una de las demandas que tienen es que los precios por mayor rebajen y se les abastezca con la mercancía necesaria, porque también necesitan trabajar. Muchos de ellos tienen que cumplir obligaciones con las entidades bancarias y con los dueños de las casas que les alquila las tiendas.

Como productor de arroz, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi calificó de absurdas las medidas del Gobierno para reducir los precios de los productos en los mercados. Criticó que funcionarios públicos, sin tener la menor idea de producir y comercializar, quieran imponer medidas desde un escritorio.

“No conocen cómo se produce el arroz. Entonces, es una medida totalmente absurda (del gobierno nacional). Ahora, si liberan las fronteras para exportar, yo voy a exportar, pues, soy productor, dueño de mi producto y voy a vender donde mejor me pagan. No voy a especular, no voy a ocultar”, arremetió Ajpi.

La crítica también alcanzó al jefe del Estado, Luis Arce, en relación con el “modelo económico social comunitario”, debido a que solo funcionó cuando había dinero.

“(Luis Arce) es un buen economista, pero de escritorio que nunca ha dirigido una empresa (…). Había dinero para gastar en el escritorio, producto de la nacionalización que ha sido una buena medida, (por eso funcionó el modelo económico)”, subrayó.

