Guido Áñez: El discurso antimasista no es suficiente; hay que recuperar el 27% de los decepcionados del MAS

El exministro Guido Añez lanzó con una advertencia contundente a la oposición: “Si el MAS logra reproducirse en el poder en 2025, será la última candidatura para muchos de los actores políticos actuales. Bolivia necesita un gobierno fuerte, capaz de liderar con estabilidad y certidumbre, y eso solo se logrará si dejamos los egos y construimos una oposición unida”.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El exministro Guido Áñez Moscoso lanzó un contundente mensaje a las fuerzas opositoras, enfatizando que el discurso contra el Movimiento al Socialismo (MAS) no bastará para garantizar una victoria en las elecciones generales de 2025. Afirmó que la clave es conquistar al 27% de la población que, aunque está decepcionada del MAS, todavía no encuentra una alternativa política que le brinde certidumbre.

“Hoy vemos una atomización preocupante en la oposición. Ninguno de los candidatos supera el 13% en intención de voto, y hay un 27% que no responde o no encuentra opciones atractivas. Si la oposición no se une y ofrece una propuesta coherente y de unidad, el MAS seguirá siendo la única fuerza con presencia nacional y estructura suficiente para imponerse”, advirtió Áñez en el programa radial La Hora Pico.

Áñez, destacó que, a pesar de las críticas a la gestión del MAS, el partido de gobierno mantiene ventajas estructurales: una fuerte identificación étnica, presencia en todos los municipios y circunscripciones, y el control del aparato estatal. “El MAS no es un partido democrático, y como en Venezuela, utilizará todos los recursos posibles para mantenerse en el poder”, afirmó.

En ese sentido, el exministro sostuvo que el 27% está en la gente que se decepcionó del MAS que ve que la situación es un desastre, pero que no ve una luz de esperanza o que alguien le dé una certidumbre. «Cada uno quiere que la cosa vaya mejorando y, por lo tanto, decir: cómo se hace eso, es con un candidato que dé certidumbre», dijo.

Además, sostuvo que en política es bueno mirar las señales, pues en la Asamblea Legislativa se eligió al Fiscal General, con los votos del arcismo y evismo, asimismo, cómo el PGE, si bien no se aprobó en el parlamento, los evistas no cuestionaron, situación que pone felices a la bancada del presidente Luis Arce porque por ley entrará en vigencia de manera automática desde el 1 de enero.

“¿Cómo han sido las votaciones para los magistrados? Han ido totalmente unidos. Está la elección de Andrónico (Rodríguez, reelecto por cuarto año consecutivo como presidente de la Cámara de Senadores), hay una serie de señales”, dijo Añez al recordar que el MAS con un “discurso bonito” puede reconciliarse.

En ese contexto, mencionó que la oposición debe trabajar en consolidar alianzas. “No es suficiente tener varios candidatos que sumen 10% cada uno. La unidad es fundamental para ofrecer un gobierno fuerte, con capacidad de implementar reformas y estabilidad”, señaló.

“En este momento ha empezado un camino pedregoso, ellos los cuatro no son suficientes y se tienen que dar cuenta. Tuto, solo va a perder; Samuel Doria Medina, solo va a perder, Carlos Mesa lo veo muy deteriorado, no sé si de salud o emocionalmente, pero no lo veo de candidato. Camacho tiene la dificultad de estar preso, pero Camacho sigue siendo fuertes en Santa Cruz, pero no a nivel nacional. Ellos no llegan al voto duro del MAS”, manifestó Añez,

En ese sentido, el exministro también subrayó la importancia de un robusto control electoral. “Bolivia tiene un sistema electoral manual, lo que permite minimizar el fraude si se cuentan con 70 mil delegados en las 34 mil mesas. Sin este control, el MAS seguirá aventajando en regiones clave como La Paz, el campo y el Chapare”, destacó.

Áñez reiteró su llamado a las fuerzas opositoras para superar los personalismos y priorizar la construcción de una alternativa unitaria. “Los actuales candidatos, por separado, no tienen posibilidades de vencer al MAS. Es crucial sumar liderazgos regionales fuertes y garantizar un control efectivo en regiones como Santa Cruz y Cochabamba, pero también ofrecer propuestas claras que devuelvan la confianza al electorado decepcionado”, declaró.