Gustavo Pedraza afirma que la oposición hizo un mal trabajo, no cerró ciclos

Gustavo Pedraza también señaló que, para que un ciclo político se cierre de manera efectiva, es necesario un cambio en la gestión del poder. «El ciclo no se cierra mecánicamente. Hay que cerrarlo con gestión del Estado.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El analista político Gustavo Pedraza afirmó que Bolivia lleva más de un año en un periodo de transición política que no logró cerrarse debido a la mala gestión de la oposición, lo que ha contribuido a la actual crisis económica y social que enfrenta el país. Según Pedraza, este proceso de transición, marcado por la inestabilidad, la violencia y la falta de un cierre adecuado de ciclo, sigue generando incertidumbre.

En entrevista en el programa radial, Pedraza destacó que, al igual que en la medicina, si no se realiza un diagnóstico adecuado de la situación política, será imposible desarrollar una estrategia efectiva. «Siempre observé que no se le da un buen análisis a la política. Es como en medicina: si no se da un buen diagnóstico, no se podrá crear una buena estrategia», señaló el analista.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pedraza explicó que existen dos dimensiones clave en el análisis político del país: la coyuntura diaria y el contexto estructural. «En el contexto estructural, nosotros estamos desde hace más de un año en un proceso de transición, que se refleja en la economía, el partido de gobierno y la oposición», explicó.

En su opinión, estos periodos de transición son generalmente caracterizados por inestabilidad y violencia, algo que ha sido evidente en la historia de Bolivia. «Los periodos de transición se caracterizan por la inestabilidad, la violencia y, en muchos casos, la muerte. Es algo que se repite en tres momentos de la historia del país. Actualmente estamos en ese periodo de inestabilidad, cerrando un ciclo, pero sin poder abrir uno nuevo», dijo Pedraza.

El analista indicó que el gobierno de Jeanine Áñez, que asumió el poder tras la crisis de 2019, también fue parte de este periodo de transición. Según Pedraza, el gobierno de Áñez debería haber sido el encargado de cerrar el ciclo abierto por el conflicto político y social, pero no lo logró. «Ese gobierno debió haber cerrado el ciclo, pero todos sabemos cómo terminó», subrayó Pedraza.

En su análisis, Pedraza destacó la responsabilidad de la oposición en la prolongación de esta crisis. «La oposición, que ahora está protagonizando hechos en la calle, hizo un mal trabajo y es responsable de que el proceso de transición no se cerrara. A excepción de Comunidad Ciudadana, que no fue parte del gobierno, la misma oposición que presionó para la salida del gobierno autócrata fue la que permitió el regreso de un nuevo ciclo político», explicó.

Pedraza también señaló que, para que un ciclo político se cierre de manera efectiva, es necesario un cambio en la gestión del poder. «El ciclo no se cierra mecánicamente. Hay que cerrarlo con gestión del Estado, con una verdadera transformación en la administración del poder político. Debió haber habido una gestión completamente distinta en temas clave como la corrupción y la administración de justicia», manifestó.

En este contexto, Pedraza recordó algunos de los escándalos de corrupción que marcaron el gobierno de Áñez, como el caso de los respiradores, y advirtió que la continuidad de estas arbitrariedades fue un factor que impidió la transición política.

«Recuerden a Arturo Murillo mostrando las esposas en los hechos de corrupción. El caso de los respiradores fue la continuación de las arbitrariedades. No podemos olvidar a los actores políticos de esa época, como Samuel Doria Medina, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez como presidenta, los demócratas y otros personajes como Branko Marinkovic. Todos ellos fueron parte del proceso», recordó Pedraza.

El analista concluyó que la historia política de Bolivia tiene una continuidad que no debe ser ignorada. «La historia tiene una línea de continuidad que no se rompe. Todos los cambios de la humanidad se apoyan en esa continuidad, y es esencial no olvidar esa línea histórica», enfatizó.