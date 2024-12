Hallan camioneta involucrada en al menos ocho atracos y robos en Cochabamba

Fuente: Unitel

La Policía confirmó que se logró dar con el paradero de un vehículo que está involucrado en varios robos y atracos ocurridos en los últimos meses en la ciudad de Cochabamba y el Valle Bajo.

De acuerdo al informe, el motorizado tipo camioneta, era camuflado con logotipos de empresas telefónicas y de luz, en el cual iban al menos cinco personas portando armas de fuego para amedrentar a sus víctimas y cometer sus delitos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El coronel Edson Claure, comandante departamental, manifestó que el vehículo fue hallado durante un allanamiento en una vivienda y se pudo corroborar que se trataba del mismo que era usado para cometer estos hechos.

El comandante indicó que dicha camioneta fue modificada, ya que los antisociales cambiaron su color de gris a blanco.

Se conoce que durante la intervención a este inmueble también se pudo encontrar los logotipos que eran utilizados para colocarlos en la camioneta y así hacerse pasar por trabajadores de dichas empresas, además de instrumentos que eran usados en los robos.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) señalaron que en el allanamiento no encontraron a ninguna persona por lo que no se logró capturar a los implicados, sin embargo, no se descartan que personas extranjeras estén involucradas en estos hechos.

La Policía manifestó que la camioneta secuestrada está involucrada en al menos ocho robos desde la gestión 2023.