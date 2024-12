Herrera: Quedan siete magistrados autoprorrogados, una mala señal para las elecciones presidenciales

Con el antecedente de las acciones del TCP, según Herrera, un candidato que pierda en las elecciones presidenciales puede plantear un amparo constitucional.

La permanencia de magistrados autoprorrogados es una mala señal para las elecciones presidenciales, según afirmó el abogado constitucionalista, Williams Herrera.

El analista también destacó que, finalmente, se hayan realizado los comicios tras un proceso que se extendió desde 2023.

«Terminó esta pesadilla de las elecciones porque venían con un año retraso, muchos tropiezos y dificultades; elecciones accidentadas, pero que se llevaron a cabo ayer. Fue una jornada tranquila, no hubo mayores inconvenientes, salvo algunos pequeños casos aislados, pero que no hacen al fondo el asunto. La ciudadanía compareció, asistió, votó, participó, cumplió con su deber», dijo Herrera en El Mañanero.

También consideró que la población fue más «por obligación que por convicción» porque había mucha confusión y seguían preguntando incluso saliendo de votar, ya que no sabían, con certeza, por quién y cómo votar.

«La evaluación general es que fue todo tranquilo, las autoridades, incluso los observadores internacionales han llegado a esa conclusión, lo cual es positivo. Es curioso, sin embargo, que no hubo un control electoral, nadie fiscalizó para dar legitimidad, como en otros procesos», indicó.

En cuanto a los resultados, consideró que el conteo «es lento», comparando con la emisión de resultados de comicios recientes en Uruguay y Estados Unidos, por lo que, dijo, deberían considerarse cambiarse la modalidad, así como decidir paralizar todo el país porque «ya no se ajusta a los nuevos tiempos que estamos viviendo».

«Los autoprorrogados van a seguir prorrogados, eso estuvo diseñado por el Gobierno para que sea exactamente así. De modo que hay cinco autoprorrogados en el Tribunal Constitucional Plurinacional y dos en el Tribunal Supremo de Justicia, de modo que quedan siete en total, hasta que no haya otra elección en estos departamentos. El gobierno trató de asegurarse, por todos los medios, tener cinco de los nueve para tener una mayoría», definió.

Según Herrera, esta situación tendría efectos en las elecciones generales de 2025.

«Con estas elecciones judiciales, se ha visto que el Tribunal Constitucional, los autoprorrogados han podido meter mano en todo esto y hacer lo que se ha hecho. No hay ninguna seguridad de que las elecciones generales no se haga igual, no hay garantías. Con este antecedente, que ya viene a ser una suerte de jurisprudencia vinculante, mañana un candidato perdedor en las elecciones generales, puede plantear un amparo constitucional. El hecho que se queden cinco autoprorrogados, que están al servicio del gobierno, da una mala señal para la realización de las elecciones generales», afirmó.

Para el abogado constitucionalista, hubo «una complicidad colectiva» de toda la clase política.

«Esto tiene su origen en la Asamblea Legislativa, quien tendría que haber conducido y corregido todo esto, para eso se necesitaba un gran acuerdo mucho más serio, no se lo hizo y, por lo tanto, hay ese riesgo. Ya vienen las elecciones y habrá que hacer un gran acuerdo político entre los dirigentes y los candidatos para garantizar que las elecciones se lleven a cabo en los tiempos previstos», complementó.