Iglesia Católica inicia el Tiempo de Adviento e invita a prepararse para la reconciliación

Fuente: erbol.com.bo

Este 1 de diciembre, la Iglesia Católica dio inicio al Tiempo de Adviento, un periodo de esperanza previo a la Navidad y la Nochebuena. En este contexto, invitó a las familias bolivianas a prepararse para la reconciliación, dejando a un lado los rencores y todo aquello que dificulta acercarse al prójimo.

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, pidió a los fieles preparar adecuadamente la celebración del nacimiento de nuestro Salvador, brindándole la atención que merece no solo en Navidad, sino a lo largo de todo el año.

“A veces solo le damos espacio en el arbolito y luego lo olvidamos. Este tiempo nos invita a prepararnos en familia, a tener una familia unida. Todo esto nos llama a dejar de lado lo material”, señaló en su homilía dominical.

Monseñor Leigue también destacó que de nada sirve prepararse para la Navidad si en una familia persisten los rencores y distanciamientos entre hermanos, o entre hijos y padres.

Aseguró que, aunque la familia se reúna en la Nochebuena, si no hay reconciliación, no se podrá experimentar la verdadera alegría de la celebración.

Subrayó que la verdadera preparación para la Navidad permite llegar a una Nochebuena llena de paz, amor y felicidad, sin rencores. «Dios no puede estar donde hay mal; Él se aleja del mal», explicó.

Asimismo, el arzobispo reflexionó sobre cómo, a veces, las personas se lamentan de no recibir respuestas a sus oraciones. Según él, no es que Dios no escuche, sino que las barreras que las personas ponen en sus vidas impiden que Él se acerque. En este sentido, el Adviento significa una preparación genuina, sincera y real.

Por último, Leigue recordó que el Adviento es un tiempo de esperanza. Al concluir el año litúrgico, recordó las palabras del Papa, invitando a vivir un año jubilar bajo el lema «La esperanza no defrauda». A pesar de las dificultades y problemas, la esperanza debe permanecer firme para recibir al Año Nuevo, afirmó.