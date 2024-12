Iglesia ve injusto que políticos «recojan Bs 40 mil o 50 mil (sueldo y aguinaldo)» y la mayoría de la gente “centavos”

Aquellas personas que tienen grandes ingresos personales (políticos de la Asamblea Legislativa, poder Ejecutivo, funcionarios y jerarcas de empresas públicas) deben mostrar su solidaridad y compartir con los necesitados, subrayó el arzobispo de La Paz, Percy Galván en la homilía de ayer domingo.

Comenzando el tiempo de Adviento, un periodo de esperanza previo a la Nochebuena y Navidad, la iglesia pidió a las autoridades del país mostrar su solidaridad con la población boliviana, dejando de lado la violencia física y la agresión verbal.

“Como católicos lanzamos nuestra voz de alerta a nuestras autoridades, aquellas personas que tienen grandes ingresos personales para que ahora muestren su solidaridad, para que compartan con los demás. No es justo que un servidor público y que un político recoja 40 o 50 mil bolivianos (sueldo y aguinaldo), cuando la mayoría de la población tiene que conformarse con unos centavos”, afirmó el monseñor Percy Galván en la homilía dominical.

A fin de año, por ejemplo los políticos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y los servidores públicos del aparato estatal percibirán además de su salario mensual, el aguinaldo que es un sueldo completo. En el caso de los senadores y diputados titulares mensualmente perciben un salario de Bs 23.310, los suplentes Bs 8.000, con el aguinaldo el monto prácticamente se duplica.

En el caso del Ejecutivo, el Decreto Supremo 5155 ha previsto un sueldo mensual de Bs 24.978 para el primer mandatario, para el vicepresidente Bs 23.591, los ministros ganan Bs 22.202; los viceministros, Bs 21.440; los directores generales, el jefe de gabinete y el secretario privado del presidente perciben Bs 20.724, con el aguinaldo por fin de año el monto prácticamente se duplica.

El pago del aguinaldo se extiende para el sector privado y para las empresas, sin embargo, la Conamype dijo que cada año es más difícil cumplir con este beneficio por la crisis económica, muchos señalaron que han preferido convertir sus unidades productivas en pequeñas empresas familiares.

Por su parte el obispo del Vicariato Apostólico del Beni y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Aurelio Pesoa, instó a rechazar las acciones violentas físicas y agresiones verbales con el fin de que las tensiones sociales se disipen.

“En nuestro país se habla de no violencia, pero todos asistimos diariamente a la violencia. Debemos recordar, la violencia no es solo física, sino también hay una violencia verbal que se hace presente cuando se descalifica al otro que no piensa como yo. Es violencia cuando se dicen las verdades a medias, cuando se dice aquello que nunca se hace realidad”, afirmó.

Este domingo comenzó el tiempo de Adviento, un tiempo de reflexión y reconciliación, que se cumplirá por cuatro domingos, hasta el 22 de diciembre, luego se prepara el nacimiento del niño Jesús.

La crisis económica que atraviesa el país afectó no solo a los productores, sino a la población en general, tomando en cuenta que la escasez de combustible y dólares ocasionó el encarecimiento de los productos de la canasta familiar.

En ese sentido, Galván solicitó a los feligreses orar para que exista mejores condiciones de vida, especialmente para los niños y jóvenes, que no se permita que la ideología “adormezcan sus mentes”. Asediado por el consumismo, la moda y la manipulación.

“Primer domingo de Adviento, oremos para romper el cascarón que nos hace ver todo oscuro y para decir siempre podemos ser mejores cristianos, mejores católicos, mejores bolivianos, siempre podemos ser mejores hijos de Dios, más hermanos y más solidarios”, enfatizó.