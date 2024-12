Impugnación del club Royal Pari puede retrasar el inicio del torneo hasta marzo

Fuente: lostiempos.com

El informe de los hechos fue derivado al Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la FBF, tal como exige el estatuto federativo. Sin embargo, el club crueño buscó la vuelta para observar un vacío y la competencia de este tribunal o el Tribunal de Disciplina (TD) de la División Aficionados, al tratarse de un repechaje interdivisional.

“Al no haber una resolución de cosa juzgada forma y material, siendo que el derecho de impugnación es un derecho, tenemos el Tribunal de Apelación y el TAS, mientras no exista sentencia ejecutoriada, no es vinculante y no se puede vulnerar el derecho de Royal Pari. Mientras exista esta incertidumbre en el proceso, el campeonato (2025) no debe iniciar y solicitamos esta medida conforme a lo que nos permite la normativa”, declaró el abogado del club cruceño, Sergio Romero.

En el reglamento por los partidos del ascenso/descenso indirecto, el tribunal asignado para estos temas es el TD, pero el Código Disciplinario menciona al TDD. También está contemplado el TRD, pero este solo en cuanto controversias de contratos y otros de jugadores.

Con este pedido, de ser aceptado, el descenso por abandono de cancha de Royal Pari quedará en status quo, generando un evidente retraso al inicio de la temporada, ya que la impugnación al informe del árbitro Mendoza también denuncia presuntos datos falsos de lo que sucedió la tarde del lunes en Oruro.

Desde antes de la conclusión del Torneo Clausura 2024, el club Royal Pari insistió en incluir en la agenda del Consejo Superior la eliminación de descensos este año, empero no lo consiguió al suspenderse dicha reunión por falta de quórum.