Inflación interanual en alimentos llegó a 14.8%; analista dice que controlar a las caseritas no es la solución

En Bolivia, la escasez de productos de la canasta familiar cada vez se hace más recurrente. Este año, la población sufrió de desabastecimiento de los productos cárnicos, principalmente a causa de los bloqueos, pero también de harina, arroz y aceite.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de la inflación a noviembre, el analista económico Gonzalo Chávez resaltó que el incremento de precios de alimentos de noviembre de 2023 a noviembre de 2024 llegó a 14.8%; recomendó al Gobierno entender las causas del fenómeno y no buscar la solución persiguiendo a especuladores, invadiendo a productores o controlando a las caseritas de los mercados.

El INE indicó que la inflación sólo de noviembre fue de 1.45%, pero la acumulada desde enero es de 8.8%. Si tomamos el rango de un año entero, 12 meses, la inflación general del Índice de Precios al Consumidor fue de 9.5%.

“Si nos concentramos sólo en los alimentos, también a 12 meses, la inflación llegó a 14.8%; la inflación de medicinas, remedios y temas médicos, 8.1%. La inflación de productos importados estaría alrededor de 17.8%. Claramente, un valor de la inflación muy elevado que nos muestra que estamos frente a un fenómeno muy complejo y complicado que tiene muchas causas”, sostuvo Chávez.

Entendiendo que el problema radica en las bajas reservas de dólares que tiene el país, lo que provoca la depreciación de la moneda boliviana frente a la divisa estadounidense, la respuesta del Gobierno fue realizar mayores controles a los mercados populares que se mueven por la libre oferta y demanda.

“Si no entendemos que el fenómeno no (se soluciona con) controlar caseritas o perseguir productores o especuladores y no entendemos que es un tema supercomplejo que requiere de una política integral, difícilmente vamos a controlar la inflación que ya ahora está entre nosotros de manera muy fuerte”, resaltó el experto.

La jornada pasada, la Policía y la Fiscalía intervinieron un depósito arrocero en el municipio de Montero, Santa Cruz, a denuncia del Viceministerio de Defensa del Consumidor por supuesto agio. Esas acusaciones que fueron rechazadas por los arroceros. Esta jornada, el sector se organizó para impedir futuras operaciones similares.

Esta semana, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, anunció la suspensión temporal de la exportación de aceite comestible hasta que se normalice abastecimiento interno, principalmente en el occidente del país.

La medida fue lanzada pese a que, en días previos, las autoridades constataron que la industria aceitera tiene excedentes para abastecer la demanda nacional; sin embargo, el problema radicaría en alguna parte de la cadena de intermediación.

Sumado a esto, el Gobierno insertó una disposición en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025 para autorizar confiscaciones de mercadería a título de sobreprecio en toda la cadena de comercialización.