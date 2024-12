Ingenios arroceros de Montero ratifican paro para este miércoles y exigen seguridad jurídica

La medida se da en protesta a la intervención de las empresas que operan en el municipio cruceño de Montero, la cual es respaldada por los arroceros de otras regiones, así como también otros sectores

Por Rodolfo Orellana







Fuente: Unitel

Los ingenios arroceros del municipio cruceño de Montero ratificaron el paro que fue anunciado para este miércoles y que prevé arrancar a las 00:00 horas, de acuerdo con el reporte de los representantes de Ingenor, quienes mantiene una declaratoria de emergencia ante la intervención de la Fiscalía que se dio la semana pasada.

Asimismo, analizarán de manera conjunta si asistirán el jueves a una reunión convocada por el Viceministerio de Defensa al Consumidor, de acuerdo con el reporte del máximo dirigente de Ingenor, Jimmy Guillermo Prado.

“Será un paro contundente”, sostuvo el ejecutivo al referir que ingenios de otras regiones están respaldando la medida, así como también otras esferas del sector productivo que están en alerta ante la amenaza que hay a la seguridad jurídica de las empresas.

Por su parte, el represente de los productores de arroz de Beni, David Pérez, manifestó que si bien su región produce el 65% del grano a escala nacional, el total de esa producción llega a los ingenios de Montero.

“Para nosotros es muy complicado este tema porque al tomarse los ingenios, al cerrarse o intervenirse los ingenios, no habrá quién nos reciba la producción. En el Beni no hay industria, hay tres o cuatro ingenios, pero no reciben ni el 4% del arroz”, precisó.

Además, el dirigente beniano sostuvo que se había pronosticado la siembra de cerca de 80.000 hectáreas, pero por las condiciones del combustible y la falta de insumos esta proyección se redujo a 50.000 hectáreas que están ya sembradas.

“Como productores rechazamos rotundamente las acciones del Gobierno que generan incertidumbre. Los productores se encuentran preocupados porque enviar su grano de arroz a la industria para que luego que se los decomisen es muy preocupante”, señaló.

Por su parte, el titular de Ingenor cuestionó que se maltrate a las instituciones privadas con intervenciones y es por ello que ratifican el paro, así como también a lo largo de la jornada se emitirán pronunciamiento en rechazo a las acciones que consideran arbitrarias e ilegales.