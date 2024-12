Investigan presunta agresión de una madre a su hijo de 3 años en Sacaba

Según la mujer, luego de presentar su denuncia, personal de la Defensoría se hizo presente en el lugar para investigar el hecho, sin embargo, pese a ver al niño con sangre en la boca, minimizó la lesión.

“Los de la Defensoría lastimosamente dijeron, no se ven daños, no se ve algo grande, algo grave, como minimizando y otra vez se vuelve a, entra otra vez ese miedo, ese temor de que no vas a ser escuchado otra vez y que no puedes hacer nada, que van a volver a los brazos de sus papás (los niños)”, lamentó.

La vecina, afirma que estaba cansada de ver los maltratos que ejercía esta madre contra sus hijos, ya que no solo sería el niño de 3 años, sino habría otra niña de 5 años y una bebé de 1 año que también correrían con la misma violencia, es por ello, que decidió presentar la denuncia.

Sin embargo, tras la fallida primera intervención de la Defensoría, ella pidió el apoyo de la Policía para arrestar a esta madre.

“En ese momento, con la Policía fuimos en camioneta a buscar a esta chichería donde nos dijeron que estaba (la mamá) y justo ya se había ido, fuimos a la casa y tampoco estaba, nos dijeron que posiblemente se vea a chichería, entonces tuvimos que volver al Centro Integral”, señaló.

La mujer denunciada no fue encontrada, pero se tuvo conocimiento que una familiar pudo recoger a la bebé

Asimismo, también se denunció que el cónyuge de la madre agresora sería cómplice de estos hechos de violencia contra los niños, por lo que pide que ambos adultos sean detenidos e investigados.