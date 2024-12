Jhonny Fernández procesa a Federico Morón por la vía constitucional y pide determinar si tiene responsabilidades penales y civiles

El alcalde de la capital cruceña señala que el concejal ha violentado su intimidad y se ha extralimitado en su labor de fiscalización.

Fuente: Unitel

El concejal de Santa Cruz de la Sierra, Federico Morón fue demandado en la vía judicial por el alcalde Jhonny Fernández, a través de un recurso constitucional en el que solicita que se determine indicios de responsabilidad civil y penal. La audiencia será este miércoles.

“El accionado Rubén Federico Morón Encinas ha violentado de manera directa mi derecho a la intimidad, honor, honra, entre otros derechos constitucionales”, señala una parte del recurso planteado por Fernández.

En la demanda planteada por Fernández, se cita publicaciones realizadas por Morón en las redes sociales que, según el alcalde, mellan su dignidad y que estarían siendo mal utilizadas.

Ante esta situación en la acción planteada por Fernández, solicita ordenar al concejal Morón eliminar datos que tenga en sus redes o en medios físicos que afecten sus derechos de intimidad y privacidad.

En el segundo punto, Fernández solicita que se determine la existencia de indicios de responsabilidad civil y penal.

Finalmente, solicita medidas cautelares para el accionado (el concejal Morón) se abstenga de publicar datos que afecten derechos de Fernández, hasta que se resuelva el recurso planteado.

En un segundo memorial presentado por Fernández, señala que Morón volvió a publicar contenido por el que se siente afectado, reiterando la solicitud para que el legislador municipal retire de las redes sociales contenido que afecte a la autoridad municipal.

UNITEL intentó contactarse con el concejal Morón para conocer su posición ante esta demanda de Fernández; sin embargo, no respondió llamadas ni mensajes.

A través de las redes sociales, el concejal señaló que la audiencia sobre esta acción interpuesta por Fernández se realizará este miércoles al mediodía.

”Jhonny no quiere que lo fiscalice, me pide que no suba fotos de sus viajes, fiestas y que no hable de palos blancos”, escribió Morón.