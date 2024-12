Jhonny Fernández y la dirigencia de micreros se reúnen en medio del paro por el pasaje en la capital cruceña

Fuente: Unitel

El transporte público urbano realiza un paro indefinido, que este martes cumple su segundo día en Santa Cruz de la Sierra. En medio de esta medida, el Ejecutivo a la cabeza del alcalde Jhonny Fernández, inició una reunión con la dirigencia del sector.

“Decirles vengan a dialogar, pero suspendan el paro, porque si no suspenden el paro no hay diálogo”, dijo Fernández, aunque su conminatoria no fue aceptada por los micreros que seguían con su medida de presión, pero que finalmente asistieron al encuentro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas