Judiciales: Eva Copa emite su voto, pero dice que el proceso carece de ética y coherencia

La alcaldesa de El Alto acudió al recinto de votación cerca de las 08:30, sin embargo, cuestionó las elecciones y pidió que independencia para el Tribunal Electoral

Ariana Antezana

[Foto: Ariana Antezana – UNITEL] / Eva Copa, alcaldesa de El Alto

Fuente: UNITEL Pasadas las 08:30 aproximadamente, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, emitió su voto en un recinto de este municipio paceño por las elecciones judiciales que se llevan adelante en todo el país.



Durante su encuentro con la prensa, la autoridad invitó a la población a acudir a las urnas y elegir entre los que consideren los mejores candidatos.

“Nosotros convocamos a todos los ciudadanos a que puedan venir y ejercer su derecho al voto y a la elección de estos altos magistrados. Lamentablemente hemos tenido un percance, muchas dificultades en la elección de estos candidatos que hoy ya están siendo elegidos por la población boliviana. La ineficiencia de la Asamblea Legislativa que debería de haber sido esta elección el año pasado y evitar un prorrogismo pues nos ha llevado esto, pero bueno, hay que venir, buscar quiénes son los candidatos, ver los antecedentes y ver la mejor opción”, señaló Copa.

La alcaldesa no dejó pasar la oportunidad para mostrar su disconformidad con esta elección y la calificó de poco ética e incoherente.

“Nunca se ha visto que haya una elección parcial; estamos votando de 9, 4 y 5 siguen ahí, entonces, ¿qué van a decidir? ¿Qué va a hacer?, porque son cinco y cuatro, por simple mayoría, por un voto más, ellos van a seguir decidiendo qué pasa con el país, no me parece ético, no me parece coherente, pero hay que hacer el ejercicio de nuestro voto para poder elegir a estos altos magistrados en nuestra justicia boliviana”, declaró.

“Esperamos que estas cuatro personas que vayan a ser elegidas el día de hoy por el pueblo boliviano también dejen un precedente dentro de esta plenaria; porque no puede ser de que se sigan tomando atribuciones otros órganos; el Tribunal Constitucional metiéndose en el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene que tener su independencia, su autonomía para poder llevar adelante una elección no que le vengan a decir qué vas a hacer”, señaló.

