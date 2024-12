Judiciales: Vocal del TSE dice que el pueblo “le dijo no a quienes intentaron socavar la democracia” y urge un diálogo para garantizar los comicios de 2025

Fuente: Unitel

Tras el cierre del cómputo de votos de las elecciones judiciales parciales que se se celebraron en Bolivia el pasado domingo, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, afirmó que “el pueblo boliviano le dijo no a quienes intentaron socavar la democracia y frenar” este proceso electoral.

En un seguidilla de mensajes publicados en su cuenta de X, Vargas planteó una serie de observaciones y pidió a los magistrados electos “respetar la Constitución Política del Estado, la independencia de poderes y la soberanía popular”.

En ese contexto, urgió un diálogo nacional para “garantizar” las elecciones presidenciales de 2025.

“Culminamos una de las elecciones más complejas de la historia reciente. El pueblo boliviano le dijo no a quienes intentaron socavar la democracia e intentaron frenar no solo las elecciones, sino también las atribuciones y facultades del OEP”, señaló Vargas, aunque no identificó a quienes se refería.

En ese marco, saludó “la vocación democrática de la ciudadanía por la participación multitudinaria y pacífica” en la votación del 15 de diciembre.

En su juicio, “por vez primera, en una elección judicial se imponen los votos válidos sobre los votos nulos y los votos blancos, lo que aporta legitimidad al proceso electoral y a sus candidatos y candidatas”.

Respeto a la ley

El vicepresidente del TSE se dirigió a las 19 autoridades electas, a quienes pidió respetar las leyes y la independencia de poderes.

El Órgano Electoral cuestionó de forma frontal la des decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que determinó que las elecciones se realicen de manera parcial, lo que derivó en la renovación parcial de los magistrados de esa instancia y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Llamamos a quienes fueron electos a respetar la Constitución Política del Estado, la independencia de poderes y la soberanía popular”, afirmó.

En ese marco, urgió un diálogo nacional para garantizar la consecución de las venideras elecciones presidenciales, programadas para agosto de 2025.

“Finalmente, pedimos que se encare un gran diálogo nacional para garantizar el ciclo electoral venidero, respetando los principios de la democracia y el rol del TSE”, sostuvo.

Asimismo, agradeció “el trabajo esforzado de los Tribunales Electorales Departamentales y de todo el personal del OEP” en las elecciones judiciales, que deben ser completadas en algún momento, aunque han surgido propuestas para que los candidatos más votados reemplacen a los autoprorrogados.