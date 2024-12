Keira Knightley y los recuerdos amargos de “Piratas del Caribe”: “Decían que merecía ser acosada por los hombres”

“Tuve un período de cinco años, entre los 17 y los 21 años, que jamás volveré a experimentar en términos de éxito. Me preparó para la vida, pero a un precio muy alto ”, confesó Knightley al medio estadounidense. “ Es muy brutal perder tu privacidad en la adolescencia, cuando aún estás creciendo”.

La combinación de estos dos éxitos de taquilla la catapultó a la fama internacional. Sin embargo, detrás del glamour de la alfombra roja y las portadas de revistas, Knightley no la estaba pasando tan bien.

Knightley debutó en la actuación siendo apenas una niña, pero fue en 2003 cuando su vida dio un giro dramático con el estreno de Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra y Love Actually .

En recientes entrevistas con Los Angeles Times y The Times UK , la actriz de 29 años expuso el acoso y la violencia que sufrió como resultado del repentino y descontrolado éxito de la franquicia de aventuras.

Tras su experiencia en «Piratas del Caribe», Knightley dijo que ya no volverá a participar en alguna otra franquicia. (Disney Walt Studios)

“ Hubo un nivel de gaslighting real al ser rodeada por hombres que me decían: ‘Esto es lo que querías’, ‘Esto es lo que mereces’. Era lenguaje de violación ”, expresó.

“Es algo que me hizo y me destruyó al mismo tiempo”, dijo en una entrevista con The Times que se publicó este 23 de noviembre. “Fueron los filmes más exitosos de mi vida, y fueron la razón por la que fui derribada públicamente”.

Knightley también mencionó las críticas despiadadas que le hicieron a su actuación como Elizabeth Swann. “Me veían como una mierda por ellos, y al mismo tiempo, gracias a su éxito, pude hacer las películas que terminaron dándome nominaciones al Oscar”, agregó. Para Knightley, la franquicia representa “un lugar muy confuso” en su cabeza.

Con el tiempo, Knightley decidió alejarse de los grandes proyectos de franquicia y enfocarse en filmes independientes. “Las horas son una locura. Son años de tu vida en los que no tienes control sobre dónde estás, cuánto tiempo trabajas o qué estás filmando”, explicó sobre el ritmo de trabajo en las sagas cinematográficas.

Por otro lado, este 5 de diciembre, la actriz estrena Palomas negras en Netflix, una serie de espías de seis episodios creada por Joe Barton y ambientada en Londres durante Navidad.

Knightley interpreta a Helen Webb, una madre y esposa que lleva una doble vida como espía. Tras el asesinato de su amante, Helen, junto a su amigo Sam (Ben Whishaw), desentraña una conspiración que vincula el bajo mundo londinense con una crisis geopolítica.