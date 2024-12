La apelación de The Strongest pone a Bolívar en alerta por el título

Por Martin Suarez Vargas

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

La recta final del torneo Clausura de la División Profesional está llena de incertidumbre para Bolívar, que podría ver su camino hacia el título complicado por una apelación de The Strongest. El Tigre presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA) en relación a un partido de Real Tomayapo, y si el fallo favorece a su favor, podría otorgarle tres puntos cruciales en la pelea por el primer lugar.

Inicialmente, el Tribunal de Disciplina (TD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) había desestimado la impugnación de The Strongest al considerar que no hubo actuación antirreglamentaria, ya que el jugador señalado nunca ingresó al campo. Sin embargo, la dirigencia del club atigrado no se dio por vencida y llevó el caso al TSA, buscando revertir la decisión.

En caso de que el TSA falle a favor de The Strongest, la diferencia con Bolívar se reduciría a solo un punto, lo que pondría más presión sobre los celestes. A pesar de esta posible reducción en el margen, los de la Paz seguirían dependiendo de sí mismos para asegurarse el campeonato, pero la victoria de Bolívar en sus dos partidos restantes sería crucial.

En la actualidad, Bolívar lidera la tabla con 61 puntos, mientras que The Strongest se encuentra en el segundo puesto con 57. Si los celestes ganan sus dos partidos restantes, alcanzarían los 67 puntos, lo que aseguraría el título independientemente de cualquier fallo posterior del TSA. Sin embargo, si el Tigre obtiene el respaldo del TSA, podría llegar a los 66 puntos y mantener viva la lucha por el campeonato.

Este miércoles, ambos equipos juegan a las 20:30 en partidos cruciales. Bolívar se enfrentará a Oriente Petrolero en Santa Cruz, necesitando una victoria para asegurar el título, aunque el resultado del TSA podría alterar esa ecuación. Por su parte, The Strongest recibirá a San Antonio, donde una victoria es esencial, esperando que Oriente Petrolero también pueda hacerle un favor para llegar con opciones a la última jornada.

La tensión está en aumento, ya que cualquier decisión del TSA podría cambiar radicalmente las aspiraciones de ambos clubes. Bolívar sabe que debe ganar y evitar depender de otros, mientras que The Strongest mantiene la esperanza de un resultado favorable que lo acerque al sueño del campeonato.