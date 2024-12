El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco, reportó este lunes que el sector perdió aproximadamente $us 50 millones por los 10 días de suspensión de las exportaciones de aceite. Calificó la medida como “un error”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El sector oleaginoso involucra alrededor de $us 2.400 millones al país en atracción de divisas, en el sector de aceites estamos hablando alrededor de $us 600 millones; y en estos días de restricción de exportaciones hemos perdido alrededor de $us 50 millones”, dijo Velasco en Unitel.

Y agregó: “Ratificamos que fue un error del Gobierno colocar esta medida que lastimosamente le hace un daño a nuestro país. No olvides que el 80% es para exportación y el 20% para el mercado interno; vamos a seguir analizando el impacto negativo de esta mala medida”.

Asimismo, aseguró que la Caneb intentó dialogar con el Gobierno para coordinar acciones y recordar que en las mesas de diálogo que sostuvieron anteriormente se acordó abrir otros mercados para las exportaciones; garantizando previamente el abastecimiento interno.

Aceite

Sin embargo, dijo, este tipo de medidas no solo afectan al sector productor, sino a todo el país pues se frena el ingreso de divisas.

“Obviamente hay efectos no solo en el ingreso de divisas, se pierden clientes, mercados y creo que es importante que el Gobierno se dé cuenta que las medidas que no apoyan a las exportaciones agudizan la crisis”, se quejó.

Además, según Velasco, hay que analizar la banda de precios para las exportaciones, pues los tiempos han cambiado; los costos se han incrementado y el contrabando a la inversa está afectando a todos los sectores. “Hay que incentivar a las industrias, al sector productivo; y el Gobierno debe dar condiciones para mejorar el flujo de exportaciones”.

Este lunes, luego de verificar que se normaliza el abastecimiento y el precio del aceite comestibles en el mercado interno, el Gobierno determinar levantar el veto a las exportaciones que había determinado el 6 de diciembre.