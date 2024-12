La CAO asegura que los productores no definen el precio de los productos

El presidente de la CAO indicó que el sector productivo necesita seguridad jurídica y la biotecnología para producir más alimento y abaratar costos.

Naira Menacho







Fuente: Red Uno

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Luis Farah aseguró que los precios de los productos no los define el productor, en alusión a las declaraciones del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva. En este sentido, explicó que es la falta de diésel, el alza de los insumos agropecuarios y la falta de seguridad jurídica, los factores que provocan el encarecimiento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Nosotros los productores no somos tomadores de precio, estamos en la oferta y la demanda; todos los insumos han subido de precio entre el 30 y 50%. El diésel no se encuentra, desde que sale de nuestras granjas o de nuestras unidades productivas ya no está en nuestras manos”, afirmó el presidente de la CAO.

En este sentido Farah explicó que el precio está en función del diésel, de cuanto cuesta el transporte, y el alto precio de los insumos, que es lo que realmente provoca el encarecimiento de los productos.

“Necesitamos tener seguridad jurídica y la biotecnología para producir más alimento este año y que esté accesible para los bolsillos de los 12 millones de bolivianos”, afirmó el productor quien señaló que las amenazas realizadas por el Gobierno son lo que provocan la especulación.