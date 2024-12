La denuncia por abusos de dos gimnastas que sacude al deporte mundial: “Nunca podré dormir sin tener pesadillas”

Las alemanas Tabea Alt y Michelle Timm utilizaron sus redes sociales para contar el sufrimiento que padecieron en su país.

Fuente: Infobae

La gimnasia alemana enfrenta un nuevo escándalo tras las graves acusaciones de abusos físicos y psicológicos realizadas por Tabea Alt y Michelle Timm. Ambas deportistas retiradas denunciaron a través de redes sociales las prácticas sistemáticas de maltrato que sufrieron en el centro de entrenamiento de Stuttgart. Después que sus historias salieron a la luz, la Federación de Gimnasia Alemana (DTB) prometió abrir una investigación por lo sucedido.

Tabea Alt, medallista mundial y que se retiró a los 21 años, denunció que su salud fue puesta en peligro deliberadamente por quienes estaban a cargo de su entrenamiento. “Ignoraron prescripciones médicas, me hicieron competir con huesos rotos y fomentar trastornos alimenticios era parte de la rutina”, declaró la joven. También reveló haber enviado una carta al presidente de la DTB en 2021, donde detalló los abusos sufridos y expresó su disposición para colaborar en un cambio sistémico. Sin embargo, asegura que sus denuncias fueron ignoradas. “Hoy sé que fue un abuso físico y mental sistemático”, escribió la gimnasta.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En su publicación, Alt también reflexionó sobre el impacto emocional de sus experiencias. “La idea de abordar estas cuestiones a nivel interno me parecía más segura, pero tuve que darme cuenta con pesar de que no se tomó en serio. Ahora tengo que vivir con las secuelas de lo que me hicieron”, expresó.

Por su parte, Michelle Timm, ex miembro de la selección nacional, denunció en su cuenta de Instagram lo que atravesó como parte del combinado alemán. “Amenazas constantes, presión psicológica y castigos injustificados”, explicó. Además, describió las consecuencias traumáticas de las condiciones que soportó. “Estos años de abusos destruyen a las personas. La dependencia emocional que generan es imposible de comprender para alguien ajeno”, afirmó la gimnasta que supo ganar la medalla de plata en la Copa del Mundo de San Pablo en 2016 en salto.

Tabea Alt, una de las gimnasta que sufrió abusos (Instagram) Tabea Alt, una de las gimnasta que sufrió abusos (Instagram)

A su vez, quien ahora es entrenadora tras su retiro compartió con sus seguidores el impacto que esto tuvo en su vida diaria: “Nunca podré dormir sin tener pesadillas sobre todo lo que pasé. El miedo sigue presente incluso ahora”.

Frente a la magnitud de las denuncias, la DTB y la Federación Regional de Suabia (STB) anunciaron una investigación conjunta. En un comunicado, ambas entidades explicaron que examinarán la posible mala conducta de entrenadores y los errores sistémicos en las bases de alto rendimiento. Asimismo, aseguraron que la información proporcionada por Alt y Timm será parte del proceso de investigación.

Sin embargo, las denuncias de Alt y Timm no son casos aislados. Otra gimnasta alemana, Emilie Petz, quien se retiró en 2023, reveló haber sufrido un trastorno alimenticio durante años, mientras que la joven promesa Meolie Jauch, de 17 años, anunció su retiro recientemente debido a problemas psicológicos.

El caso que sacude al deporte en Alemania se suma a otros episodios de abusos en la gimnasia internacional. En 2022, el Reino Unido vivió un escándalo tras la salida de la entrenadora Liz Kincaid, acusada de maltrato y negligencia. Gimnastas de la talla de Poppy Wynn y Sophie Jameson narraron situaciones alarmantes, como entrenamientos con lesiones graves y humillaciones constantes.

Michelle Timm ahora es entrenadora tras su retiro (Instagram) Michelle Timm ahora es entrenadora tras su retiro (Instagram)

Wynn relató haber sido forzada a continuar entrenando tras sufrir una lesión que requirió intervención hospitalaria, mientras que Jameson, tres veces campeona británica, detalló haber desarrollado un trastorno alimenticio y ansiedad debido al trato recibido. Ambas señalaron que los abusos no solo afectaron su salud física, sino también su bienestar mental.

Las historias de Alt, Timm y otras gimnastas evidencian la necesidad de revisar las prácticas de entrenamiento y los sistemas de protección en el deporte, tanto en Alemania como a nivel mundial. Mientras tanto, la lucha de estas atletas por visibilizar los abusos sigue siendo un recordatorio del costo humano que puede tener la excelencia deportiva.

En este contexto, también hay que mencionar los hechos ocurridos en Estados Unidos con el ex médico del equipo nacional de gimnasia, Larry Nassar. Figuras como Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Maroney denunciaron los abusos perpetrados durante años, en un caso que reveló las fallas de las instituciones deportivas para proteger a las atletas. Estas denuncias llevaron a una serie de reformas en la gimnasia estadounidense, aunque el trauma persiste en muchas de las víctimas.