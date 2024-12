La esposa de Netanyahu cena con Trump: ¿Qué le dijo?

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se reunió con Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para cenar en su campo de golf en West Palm Beach, Florida, comunicó el lunes la subdirectora de comunicaciones del político, Margo Martin, en una publicación en X.

President @realDonaldTrump and Sara Netanyahu having dinner at Trump International Golf Course tonight 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/ZqN5ZqWNdd

— Margo Martin (@margomartin) December 2, 2024

