La guerra de espionaje por las armas que Rusia utiliza en Ucrania

Un extraño comportamiento en los drones rusos que atacan casi sin descanso reveló un éxito inusual de las sanciones de Occidente para complicar el financiamiento de la invasión que lidera Putin

La maquinaria de guerra rusa sobrevive a pesar de las sanciones occidentales. (Ilustración de Chantal Jahchan para The Washington Post)





A principios de este año, los equipos de defensa aérea ucranianos empezaron a notar algo extraño en los drones de ataque unidireccionales que Rusia lanza regularmente contra las ciudades ucranianas. Los recién llegados de las fábricas de armas rusas se abalanzaban sobre las ciudades, igual que antes. Pero entonces algo iba mal.

Los aviones no tripulados Geran-2 más recientes eran más propensos a perder el control cada vez que giraban bruscamente. Algunos se estrellaban inofensivamente. Otros se estabilizaban, convirtiéndose en presa fácil de las baterías de defensa antiaérea. Sin embargo, los aviones no tripulados seguían apareciendo, a veces hasta 100 en un solo día.

Los analistas militares occidentales y ucranianos acabaron relacionando el elevado índice de fallos con componentes de calidad inferior, concretamente un pequeño motor de dirección no mucho más grande que un paquete de cigarrillos. Rusia había cambiado recientemente a un motor chino después de que los países occidentales impusieran sanciones para bloquear el acceso de Moscú a la tecnología occidental.

Los drones defectuosos supusieron una pequeña victoria para los países occidentales en un conflicto en la sombra -llevado a cabo en parte por agencias de espionaje- para negar a Moscú el acceso a los componentes de alta tecnología necesarios para las modernas armas de guerra. Y, sin embargo, tales victorias mensurables son notables en parte porque son raras, reconocen los funcionarios occidentales.

Fragmentos de un dron ruso Geran-2. (G4Media.ro/REUTERS)

La guerra del dinero

El gobierno de Estados Unidos está imponiendo más sanciones que nunca a gobiernos, empresas y personas extranjeras. Pero estas poderosas herramientas de guerra económica pueden tener consecuencias imprevistas, perjudicando a la población civil y socavando los intereses de la política exterior estadounidense. La guerra del dinero investiga la proliferación de sanciones financieras estadounidenses y los peligros de su uso excesivo.

Tres años de presión a causa de una campaña de sanciones sin precedentes han debilitado la maquinaria bélica del Kremlin, obligándole a escatimar en calidad y a utilizar equipos más antiguos y anticuados, afirman los funcionarios estadounidenses, al tiempo que ponen en seria duda su viabilidad a largo plazo. Pero Rusia sigue consiguiendo muchas piezas críticas de armamento occidental con la ayuda de agentes encubiertos y bandas criminales, y compra otras a China. Por ahora, sus fuerzas no dejan de ganar terreno por pura ventaja numérica, de modo que el impacto de las sanciones en el campo de batalla queda atenuado, si es que no desaparece.

“Hay tantos de sus drones que ni siquiera se puede levantar la cabeza”, declaró en una entrevista el general retirado Ihor Romanenko, ex jefe del Estado Mayor del ejército ucraniano. “A pesar del deterioro de la calidad de las armas rusas, no tiene un impacto significativo. Logran resultados por puro despliegue masivo”.

Las sanciones que bloquean la compra por parte de Rusia de tecnología occidental de aviones no tripulados se cuentan entre las miles de restricciones económicas y embargos comerciales promulgados desde la invasión rusa de 2022. Los esfuerzos más tempranos y más ampliamente publicitados buscaban paralizar la economía de Rusia, infligiendo golpes como martillazos a los sectores petrolero y bancario del país, en última instancia con resultados mixtos. Otros cientos de sanciones tenían como objetivo detener el flujo de componentes de fabricación occidental que Rusia necesita para fabricar armas. Algunas se diseñaron con la precisión de un bisturí para impedir que Moscú obtuviera aviónica avanzada, chips informáticos especializados y sensores utilizados en aviones no tripulados, misiles y tanques.

La defensa antiaérea ucraniana intercepta un dron durante un ataque ruso contra Kiev. (Evgeniy Maloletka/AP)

En la práctica, el esfuerzo se ha convertido en una lucha siempre cambiante de las agencias de inteligencia y los funcionarios del Departamento del Tesoro para encontrar y desmantelar las rutas de contrabando y las cadenas de suministro que alimentan las fábricas de armas de Rusia con piezas occidentales de alta calidad. El éxito se mide en tanques y misiles que no alcanzan sus objetivos, dicen los analistas occidentales, y drones que no pueden volar.

Pero el Kremlin contraataca. Rusia ha desplegado sus propias agencias de inteligencia, junto con un elenco de contrabandistas, burócratas corruptos y bandas criminales, para encontrar formas creativas de eludir las sanciones, afirman funcionarios estadounidenses y europeos. Además, Moscú es cada vez más capaz de recurrir a China, Irán y la India para obtener versiones de imitación de las piezas occidentales que ya no puede conseguir.

Aunque cada vez hay más Geran-2 que no alcanzan sus objetivos, las fábricas de armas rusas consiguen producir más y a mayor velocidad. Altos funcionarios ucranianos reconocieron en noviembre que las interminables oleadas de aviones no tripulados desde finales del verano hasta el otoño habían puesto a prueba las capacidades de los defensores de Kiev. A las preocupaciones se suma la posibilidad de que la administración entrante de Trump empiece a recortar el suministro a Ucrania de municiones de defensa antiaérea que impiden el paso de los drones y misiles rusos.

Funcionarios estadounidenses, algunos de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para hablar de información confidencial, dicen que creen que las sanciones están funcionando, socavando gradualmente la producción de armas de Rusia en formas que inexorablemente obstaculizarán la capacidad de Moscú para alcanzar sus objetivos en el campo de batalla. Muchos expertos independientes coinciden en que las sanciones han degradado la calidad de los equipos rusos y han hecho más frágiles las cadenas de suministro. Rusia está perdiendo más tanques y obuses cada mes de los que sus fábricas pueden fabricar, y la presión continuada podría acabar obligando a cerrar algunas líneas de montaje, afirman funcionarios y expertos estadounidenses.

Max Bergmann, director del Programa Europa, Rusia y Eurasia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank con sede en Washington, D.C., afirmó: “Incluso si son capaces de eludir las sanciones, hay costes añadidos”. Pero Bergmann advirtió de que Rusia apuesta a que el número de efectivos compensará cualquier defecto de sus sistemas de armamento. Rusia sigue enviando tropas y armas a Ucrania a pesar de las grandes pérdidas, y Moscú ha reforzado recientemente sus filas con tropas procedentes de Corea del Norte.

“La cantidad tiene su propia cualidad”, afirmó Bergmann.

Policías y personal de emergencias inspeccionan los restos de un dron que impactó contra una carretera en Kharkiv. (Oksana Parafeniuk para The Washington Post)

Otros expertos sostienen que, a pesar de la impresionante magnitud del régimen de sanciones contra Moscú, los gobiernos occidentales no han conseguido que los vecinos y socios comerciales de Rusia apliquen plenamente las medidas, lo que ha abierto el camino a un engaño generalizado. Además, los países de la OTAN han tardado en identificar y atacar algunas de las vulnerabilidades de la industria de defensa rusa, incluyendo varios puntos de estrangulamiento obvios.

Por ejemplo, mientras que Rusia puede comprar fácilmente a China motores para aviones no tripulados y chips informáticos, sigue teniendo dificultades para encontrar suministros adecuados de artículos tan básicos como los lubricantes de alto rendimiento necesarios para mantener los tanques en funcionamiento en climas fríos o las máquinas herramienta informatizadas esenciales para construir fuselajes para aviones no tripulados y misiles, dijo Kristofer Harrison, presidente de DKP, una organización sin ánimo de lucro con sede en Virginia que rastrea las redes ilícitas vinculadas a Rusia y otros regímenes autoritarios. Las autoridades estadounidenses impusieron recientemente restricciones a las importaciones de máquinas herramienta a Rusia.

“Rusia perdió casi toda su industria de máquinas herramienta después de la Guerra Fría, y ni siquiera puede fabricar AK-47 sin esta tecnología”, dijo Harrison. “No necesitamos apaciguar a Rusia sacrificando a los ucranianos. Sólo necesitamos negarles la tecnología para cortar metal”.

Un concurso de espías contra espías

El 1 de agosto, después de que Moscú acordara un histórico intercambio de prisioneros con Estados Unidos y cuatro países europeos, aterrizó en el aeropuerto internacional Vnukovo de la capital un avión con 10 ciudadanos rusos recién liberados de su detención en Occidente. En el grupo había presuntos espías y un asesino a sueldo convicto, además de un hombre cuyos supuestos delitos parecían triviales en comparación con los demás: Vadim Konoshchenok estaba acusado de ayudar a introducir de contrabando en su Rusia natal circuitos electrónicos y algunas cajas de munición para fusiles.

Por ello, este hombre de 50 años había sido extraditado desde Estonia en 2023 y luego encarcelado en una prisión federal estadounidense, donde permaneció hasta su liberación como parte del canje de prisioneros. Tras aterrizar en Moscú, fue agasajado con una alfombra roja de bienvenida que incluyó un saludo personal -y una palmada literal en la espalda- del Presidente ruso Vladimir Putin.

Las autoridades estadounidenses afirman que Konoshchenok no era un contrabandista cualquiera, sino un agente al servicio del FSB. Una acusación federal lo describe como parte de una red de agentes de inteligencia y ayudantes enviados por Moscú para llevar a cabo una misión crítica para las agencias de espionaje rusas: obtener material militar de fabricación occidental y componentes necesarios para su guerra contra Ucrania.

Foto de archivo: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto a Alexander Bortnikov, el director del organismo de inteligencia FSB. (Europa Press/Alexei Druzhinin/Kremlin)

Citando la delicada labor de recopilación de información de inteligencia, los funcionarios estadounidenses rara vez han identificado a los presuntos agentes del FSB que trabajan dentro de la red de evasión de sanciones de Moscú. Pero los documentos del Departamento de Justicia alegan que el nativo de San Petersburgo dijo a sus socios que era coronel del FSB e incluso compartió una foto suya con uniforme de oficial del FSB. Funcionarios estadounidenses y estonios concluyeron posteriormente que había exagerado su papel, pero afirmaron que un registro de sus aparatos electrónicos confirmó sus conexiones con la inteligencia rusa. Posteriormente se le concedió el indulto total en Estados Unidos como parte del canje de prisioneros.

Ciudadano ruso con permiso de residencia en Estonia, Konoshchenok podía viajar libremente entre ambos países, almacenando productos estadounidenses importados en un almacén estonio y transportándolos después a través de la frontera. Cuando fue detenido por las autoridades estonias a finales de 2022, los investigadores encontraron en su coche 35 tipos de semiconductores y circuitos electrónicos, junto con cajas de balas de francotirador del calibre 338 mm de fabricación estadounidense.

Konoshchenok, contactado por correo electrónico y a través de su abogado, declaró que nunca trabajó para los servicios de inteligencia rusos, ni directa ni indirectamente, y afirmó que Moscú no solicitó su devolución en el canje de prisioneros. Afirmó que la foto en la que aparecía vestido con un uniforme del FSB se hizo con un programa de edición fotográfica como broma para sus amigos, y que los únicos contactos del FSB en su teléfono eran los de los organismos de control fronterizo que supervisan el comercio de importaciones. “Durante años he tenido mi propio negocio y no tengo ninguna relación con el ejército ruso ni con las agencias de defensa rusas”, declaró.

Los investigadores estadounidenses dijeron que el caso reflejaba las hábiles tácticas utilizadas por Rusia para ocultar su actividad. “Es muy típico del tipo de cosas que vemos”, dijo un alto funcionario de las fuerzas de seguridad que habló bajo condición de anonimato para discutir un caso penal en curso, con otros acusados en espera de juicio. “Vemos a personas que crean complicadas estructuras ficticias, utilizando puntos de transbordo en terceros países. Vemos la opacidad de las redes y de las cuentas bancarias que utilizan, todo lo cual dificulta su rastreo.”

El FSB y su contraparte de inteligencia militar, el GRU, son la mano invisible que controla las redes de contrabando, dicen los funcionarios de inteligencia estadounidenses. Los líderes de ambas agencias rara vez aparecen en público. Sin embargo, cuando Konoshchenok recibió su bienvenida de héroe en el aeropuerto de Moscú, junto a Putin en la fila de recepción estaba Alexander Bortnikov, el poderoso jefe del FSB.

Vadim Konoshchenok, que había estado encarcelado en Estados Unidos, formaba parte del acuerdo de intercambio de prisioneros alcanzado en agosto con Rusia. (Departamento de Justicia de EE.UU.)

Desde la invasión, tanto el FSB como el GRU han asumido una mayor responsabilidad en la supervisión de la adquisición de componentes extranjeros, según afirman funcionarios estadounidenses.

“En los niveles más altos, sus servicios de inteligencia están dando dirección” a las operaciones para romper las sanciones, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en una entrevista. “Esto no lo está haciendo el sector privado en Rusia. Está siendo dirigido por el gobierno para asegurarse de que están adquiriendo las cosas que necesitan para construir las armas que quieren.”

Los documentos de las sanciones y los expedientes judiciales permiten vislumbrar cómo operan estas tramas.

Los documentos de acusación en el caso Konoshchenok describen una operación de gran envergadura de un grupo conocido como la red Serniya, que pretendía adquirir piezas y componentes militares utilizando agentes y empresas tapadera en toda Europa y Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses y europeos afirmaron que Serniya Engineering, una empresa con sede en Moscú, era en realidad un contratista del FSB con órdenes de adquirir equipos en nombre de tres departamentos diferentes. Entre ellos se encuentra la Unidad Militar 35533, una de las principales direcciones de ciencia y tecnología del FSB, vinculada en documentos judiciales a múltiples intentos encubiertos de adquirir microchips estadounidenses y otros componentes electrónicos avanzados para armas ya en 2008.

Serniya y sus afiliados estaban “bajo la dirección de los servicios de inteligencia rusos”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de julio de 2023, y actuaron bajo órdenes explícitas de adquirir electrónica avanzada y equipos de prueba utilizados en el desarrollo de “armas nucleares e hipersónicas, computación cuántica y otras aplicaciones militares”.

Poner arena en los engranajes

En contra de los contrabandistas están los analistas de inteligencia, investigadores, funcionarios del Tesoro y diplomáticos occidentales que tratan de descubrir y desbaratar estas redes ilícitas.

Con tantos métodos y rutas posibles para exportar productos prohibidos -incluso en países como China, donde la cooperación con las fuerzas de seguridad estadounidenses es prácticamente inexistente- ha resultado imposible bloquear completamente el tráfico ilícito, afirman las autoridades. Cada vez más, el objetivo es obligar a Rusia a incurrir en costos más elevados induciendo retrasos y escasez en la cadena de suministro que erosionan la capacidad de Moscú para poner armas de calidad sobre el terreno.

Foto de archivo: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita unas instalaciones de producción de drones del Centro de Tecnología Especial en San Petersburgo. (Sputnik/Grigory Sysoyev/Kremlin/REUTERS)

“En última instancia, lo que tratamos de hacer es poner algo de fricción en sus redes de adquisición ilícita”, dijo Adeyemo, subsecretario del Tesoro.

El esfuerzo comenzó incluso antes de que las tropas rusas invadieran Ucrania el 24 de febrero de 2022. Ya a finales de 2021, los analistas de inteligencia estadounidenses de la CIA y el Pentágono estaban elaborando listas y hojas de cálculo, tratando de identificar a los principales proveedores extranjeros de tecnología militar rusa, así como los puntos de vulnerabilidad que podrían provocar el colapso de la industria de defensa de Moscú. Tras el comienzo de la guerra, analistas militares estadounidenses y ucranianos se encargaron de averiguar, con todo detalle, cómo se fabricaban las armas rusas. Los investigadores desmontaron aviones, misiles y tanques rusos robados y recuperados, e intentaron rastrear cada placa de circuito y microchip hasta su país de origen.

Las autoridades estadounidenses afirman que la investigación sigue su curso y que está dando lugar a un flujo continuo de sanciones y acusaciones penales. Además del caso Serniya, el grupo de trabajo “KleptoCapture” del Departamento de Justicia ha presentado cargos contra más de 100 personas y empresas por evasión de sanciones y blanqueo de dinero en apoyo del esfuerzo bélico de Rusia. Los casos también avanzan en los tribunales europeos. En noviembre, un tribunal alemán impuso una condena de casi siete años de prisión contra Waldemar Weirich, un ciudadano con doble nacionalidad alemana y rusa acusado de entregar 120.000 sensores, amplificadores de alta frecuencia y reguladores de voltaje de fabricación occidental a fábricas de defensa rusas que producen drones de vigilancia.

En el Departamento del Tesoro, un torrente de sanciones ha impuesto restricciones comerciales a miles de empresas y particulares. Casi todos los meses se añaden nuevas, a medida que surgen empresas tapadera que sustituyen a las que han sido desactivadas u obligadas a cerrar, según los funcionarios. Mientras tanto, las discretas advertencias a bancos y empresas privadas de Estados Unidos y otros países han bastado a menudo para disuadirles de comerciar con bienes de “doble uso”, es decir, productos que tienen aplicaciones tanto militares como civiles.

De todos modos, los componentes occidentales llegan, junto con un número creciente de sustitutos chinos. En estudios independientes basados en armas rusas capturadas, los expertos han demostrado repetidamente que Moscú sigue utilizando componentes electrónicos occidentales en sus aviones, tanques y misiles. Investigaciones similares han confirmado el creciente papel de China como proveedor de las fábricas de armas rusas. Los registros comerciales hechos públicos por Trap Aggressor, una organización sin ánimo de lucro con sede en Kiev que rastrea las redes de contrabando, mostraron que las empresas chinas suministraron drones y componentes de drones a Rusia por valor de 28 millones de dólares desde principios de 2023 hasta este pasado verano.

Los expertos en sanciones dicen que hay otras maneras de exprimir la industria de defensa de Rusia, más allá de ir tras las importaciones de pequeños aparatos electrónicos que pueden ser fácilmente obtenidos por espías y contrabandistas. Según los analistas, Moscú tiene dificultades a largo plazo para fabricar suficiente munición de artillería, así como cañones duraderos y de alta resistencia para tanques y obuses.

Rusia lo está compensando recuperando piezas de viejos tanques y obuses de la era soviética. Pero las fotos de satélite de los parques de vehículos y los desguaces rusos muestran que las reservas de viejos tanques se están agotando rápidamente, dijo George Barros, jefe del equipo de Rusia en el Instituto para el Estudio de la Guerra.

Rusia ha tenido que recurrir a tanques de la era soviética. (REUTERS/Sergey Pivovarov)

“Dado el ritmo actual al que los rusos están quemando estos vehículos, a finales de 2025 los rusos van a tener una escasez de tanques”, dijo Barros, “y eso va a tener implicaciones masivas para la lucha bélica en el frente”.

Otros productos cruciales para los ejércitos modernos siguen siendo difíciles de obtener fuera de Occidente. Las empresas estadounidenses y europeas dominan la industria mundial de máquinas herramienta informatizadas que fabrican motores y fuselajes. Y, aunque Rusia posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, Moscú está sorprendentemente limitada en su capacidad para fabricar ciertos productos refinados del petróleo, como los lubricantes de alto rendimiento utilizados en la mayoría de los motores, incluidos los de los tanques, dijo Andrew Fink, analista principal de Rusia para Exovera, una empresa de datos e investigación con sede en el norte de Virginia. La industria mundial de precursores químicos para lubricantes está dominada por sólo cuatro empresas, todas ellas estadounidenses o británicas. Rusia los obtiene ahora de unos pocos proveedores de Asia y Bielorrusia.

“Rusia es una superpotencia en materias primas, pero tiene graves carencias industriales, y las máquinas-herramienta avanzadas y los precursores químicos son dos de ellas importantes”, afirma Fink. “En el caso de los aditivos para lubricantes, estoy seguro de que algunos doctores rusos con suficiente dinero pueden fabricar estos productos químicos por su cuenta en pequeñas cantidades. Pero, ¿pueden producir miles de toneladas al mes? Eso requiere un tipo de capacidad que Rusia no tiene”.

Drones defectuosos… ¿pero más de ellos?

El verdadero éxito en la guerra de sanciones es notoriamente difícil de medir. Es por eso que los funcionarios estadounidenses se sienten alentados por los relatos de armas rusas de bajo rendimiento, como los drones Geran-2 que se estrellan.

Barato y robusto, con capacidad de largo alcance, el Geran-2 es una versión rusa del Shahed-136 iraní, que Teherán empezó a entregar a Rusia en los primeros meses de la guerra para llenar un vacío crucial en la capacidad militar del Kremlin. Con sus dos metros de envergadura, puede recorrer cientos de kilómetros para lanzar una ojiva de hasta 90 kilos. Los equipos de defensa antiaérea ucranianos han aprendido a derribar los UAV e inutilizar otros con interferencias electrónicas. Últimamente, los que sobreviven parecen tener más problemas para mantener la estabilidad en vuelo.

La mayor tasa de fallos fue documentada por analistas ucranianos y personas del think tank británico Royal United Services Institute, que también identificaron la causa probable: un pequeño dispositivo mecánico conocido como servomotor, que ayuda a regular los movimientos del dron en vuelo. A finales del año pasado, el fabricante de la aeronave comenzó a utilizar un servomotor chino, sustituto de un producto surcoreano que Rusia utilizaba anteriormente pero que ya no puede obtener fácilmente.

Rusia ha comenzado a utilizar partes chinas para fabricar sus drones. (Sputnik/Valery Sharifulin/REUTERS/Foto de archivo)

En otros casos, las pruebas del impacto de las sanciones pueden ser visibles en las propias armas. Las últimas variantes del carro de combate más avanzado de Rusia, el T-90M, salen de la cadena de montaje sin un sensor de referencia de boca, un dispositivo guiado por láser montado en los cañones que ayuda a la tripulación a disparar con precisión. A partir de finales del año pasado, los sensores desaparecieron misteriosamente, según Michael Gjerstad, analista militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Berlín, que fue uno de los primeros en descubrir la tendencia.

No está claro por qué Rusia dejó de equipar sus tanques con sensores de boca de fuego, dijo Gjerstad. Pero, sin duda, su ausencia «va en detrimento de la capacidad de supervivencia de la tripulación», afirmó.

Jack Watling, investigador principal del Royal United Services Institute, dijo que estos ejemplos son típicos del “efecto de desgaste” que tienen fundamentalmente las sanciones. Lentamente, y con el tiempo, las sanciones degradarán colectivamente la capacidad de producción rusa, dijo Watling.

“Pero no han tenido un efecto decisivo”, afirmó. “Y es poco probable que tengan un efecto decisivo”.

De hecho, los funcionarios ucranianos dicen que la mayor tasa de fallos de los aviones no tripulados Geran-2 ha perdido importancia en medio de un aumento de los ataques de aviones no tripulados rusos desde el verano. El mes pasado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se quejó de que Moscú estaba intensificando el uso de aviones no tripulados Geran-2, lanzando más de 2.000 de ellos sólo en octubre. Zelenski, en una publicación en la plataforma de medios sociales Telegram, dijo que los aviones no tripulados todavía contienen demasiados componentes occidentales.

“Un número tan masivo de [Geran-2] requiere más de 170.000 componentes individuales que deberían haber sido bloqueados para que no llegaran a Rusia”, dijo. “Proceden de empresas de China, Europa y Estados Unidos: un montón de pequeñas pero constantes contribuciones al terror de Rusia”.