La Paz: Delincuente huye tras apuñalar a un policía que intervino en un hecho de robo

Fuente: Unitel

Un policía fue herido por un delincuente luego que este interviniera ante una denuncia de robo agravado. El hecho se registró en inmediaciones de la calle Linares y la intersección de la calle Tarija, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo al informe del coronel Nelson Murillo, subcomandante departamental de la Policía, el efectivo acudió al lugar para atender un llamado de una joven que denunció haber sido víctima del robo de su celular, sin embargo, el uniformado fue atacado con un arma blanca por el antisocial.

“Ha hecho uso de una arma blanca y ha herido con una herida punzocortante al funcionario policial a la altura del abdomen, posteriormente, el autor se dio a la fuga”, manifestó Murillo a los medios de comunicación.

Pese al ataque, el policía fue auxiliado y llevado a un centro médico, donde actualmente se encuentra recibiendo atención y está fuera de peligro.

El caso continúa en investigación, ya que se busca dar con el paradero de este delincuente y que responda por lo sucedido.

“En este caso el delito es robo agravado, y como he manifestado, la persona se dio a la fuga, no se lo ha podido aprehender. Desde la noche se está realizando el patrullaje intensivo, mediante cámaras han tratado de ubicar a esta persona, pero hasta el momento no tenemos ninguna noticia acerca de su aparición”, agregó.