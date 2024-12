La Paz recibe desde este lunes la Liga Superior de Voleibol Masculina

El cochabambino Olympic defenderá la corona que conquistó el año pasado ante otros cinco clubes que buscarán el título y la clasificación a la Liga Sudamericana

Fuente: Federacion Boliviana de Voleibol

Desde este lunes hasta el viernes 6 de diciembre se llevará adelante el XXVII Campeonato de la Liga Superior de Voleibol Masculina en La Paz, donde el club cochabambino Olympic defenderá el título que ganó el año pasado y que para esta ocasión tendrá al cruceño Maranatha como participante.

Olympic, cinco veces campeón de este certamen, es el principal favorito par ganarlo nuevamente y al mismo tiempo clasificarse a la Liga Sudamericana del próximo año.

Los otros cinco clubes son: los vallunos San Martín y Nimbles; el paceño Club Deportivo Ejército y los cruceños UTEPSA y Maranatha, que ocupa el espacio que dejó vacante el cochabambino San Simón al ser último en la pasada edición, que significó su descenso.

“Va a ser una semana de mucha actividad. Hoy comenzó con la revisión de la acreditación y habilitación de jugadores de todos los equipos”, dijo Freddy León, presidente de la Federación Boliviana de Voleibol.

Para este torneo, el principal a nivel de clubes en la categoría mayor del país, cuatro clubes contarán con refuerzos extranjeros.

Ellos son “Olympic, San Martín, Deportivo Ejército y Maranatha. Nimbles tendrá refuerzos nacionales y UTEPSA no sumó jugadores”, apuntó León.

Todos los partidos se disputarán en la cancha A del coliseo cerrado Julio Borelli Viterito de La Paz.

La modalidad de competencia será de todos contra todos, de los cuales el que ocupe la primera casilla al final del torneo se coronará como vencedor.

Esto quiere decir que habrá tres partidos en cada jornada durante los cinco días del campeonato.

Los tres encuentros que se disputarán este lunes son los siguientes: Olympic vs. Nimbles (17.00), San Martín vs. Maranatha (19.00) y Deportivo Ejército vs. UTEPSA (21.00).