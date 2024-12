La Paz: Sube el precio del kilo de la carne de cerdo; comerciantes atribuyen el efecto al contrabando

Los carniceros estiman que el precio del kilo de la carne de cerdo continúe incrementándose tras pasen los días, el sector se encuentra preocupado ya que esto afecta al bolsillo de las familias







Fuente: Unitel

A casi dos semanas de celebrar Año Nuevo, los comerciantes de El Alto y La Paz alertan que el kilo de carne de cerdo subió bastante en comparación al pasado año. Atribuyen que esto se debe al contrabando que se comercializa en el lado peruano.

La carnicera Gladys Ajnota recordó que el pasado año el precio de las chuletas de cerdo estaba en Bs 25, mientras que el kilo de carne oscilaba entre Bs 20 y Bs 22. Hoy se comercializa el kilo entre Bs 30 y Bs 32, la chuleta está entre Bs 34 y Bs 36.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[UNITEL] / Imagen referencial

“El kilo está en 30 bolivianos, mucho contrabando tanto se sale hacia el Perú el Gobierno no hace nada”, lamentó la mujer del mercado alteño.

Otro comerciante cree que el producto de contrabando es transportado hacía el Perú en minibuses y no así en furgonetas como se cree, considera que los controles debe ser exhaustivos. “Esto no afecta harto, la población no cree que nos distribuyen así (con los precios elevados), piensan que nosotros hacemos subir, pero no es así”.

Los carniceros estiman que el precio del kilo de la carne de cerdo continúe incrementándose tras pasen los días, el sector se encuentra preocupado ya que esto afecta al bolsillo de las familias.

“Está muy caro, en esta fechas no sabía estar así y todo es por culpa del contrabando. Ya se ha denunciado para las autoridades no hacen nada. En un momento creo que han controlado pero solo en Desaguadero, pero la frontera es grande”, agregó una de las vendedoras de la calle Incachaca de la ciudad de La Paz.