La policía de Guatemala rescata a más de un centenar de niños de una secta judía ultraortodoxa

Por: Alexis Millares

La policía de Guatemala recuperó el lunes a casi 160 niños, a los que miembros de una secta judía ultraortodoxa, Lev Tahor, sustrajeron de un albergue donde se encontraban en custodia. Tras un allanamiento de la propiedad, este grupo está siendo investigado por diferentes denuncias presentadas en los últimos meses y algunas otras que datan de varios años.

La finca se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Entre los casos más graves, se investigan posibles embarazos forzados, casos de violación y de maltrato. Julio Saavedra, Procurador General de la Nación de Guatemala, dio más detalles a los micrófonos de RFI.

“No se cuenta con antecedentes del estado en el que se encuentra la población que reside en la comunidad, derivado que no se le permite el ingreso a ningún tipo de institucionalidad. Se tiene conocimiento que los niños niñas y adolescentes no reciben una educación integral e igualitaria, al no permitir que las niñas y adolescentes mujeres tengan acceso a la misma. No se cuenta con registro de los niños, niñas, y adolescentes que residen dentro de la comunidad. El cuarto derecho es uno de los más graves y se relaciona con embarazos en niñas y adolescentes; se tiene conocimiento que las mismas son obligadas a casarse a temprana edad y obligadas a concebir. Dentro de la información obtenida de las distintas denuncias recibidas se cuentan con antecedentes de abuso sexual, físico y psicológico, así como falta de alimentación”.

Lev Tahor funciona desde la década del 80 y se establecieron en Guatemala en 2013.